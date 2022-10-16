Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yüzde 98 Düştü! Fakat Bu Kripto Paranın Potansiyeli Yüksek!

Yüzde 98 Düştü! Fakat Bu Kripto Paranın Potansiyeli Yüksek!

En popüler altcoinlerden biriydi, geçtiğimiz yıl gündemde kendine yer bulan kripto para yüzde 98 düştü.
23:02
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Henüz ICO sürecindeyken birçok popüler kripto para analisti ondan bahsediyordu. Ancak kripto kışı onu etkiledi. Geçtiğimiz yıl adından birçok kez bahsettiğimiz bir altcoin var, potansiyelli ve halen ICO fiyatının üzerinde bulunuyor. Peki onu farklı kılan şey nedir? Kripto para yatırımcıları bu altcoine neden ilgi gösteriyor. Güncel veriler ve beklentileri ele alıyoruz.

Moonbeam (GLMR) İncelemesi

Moonbeam ekosisteminin yerel tokenı olan Glimmer (GLMR) bu yılın başında gördüğü zirveden bu yana %98 değer kaybetti. Keskin düşüşe rağmen, Moonbeam Network’ün kendisi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca GLMR token CoinGecko’da trend oldu. Moonbeam kendisini “Ethereum, Polkadot ve ötesindeki işlevselliği birleştiren çapraz zincir uygulamaları için bir akıllı sözleşme platformu” olarak tanımlıyor. Bu, geliştiricilerin Moonbeam üzerinde Ethereum ile uyumlu kendi merkezi olmayan uygulamalarını oluşturabilecekleri anlamına gelir. Vitalik bu köprü ve çapraz zincir platformlarını riskli görse de bu alanda çözümlere ihtiyaç var. Moonbeam bunu yapıyor.

Ethereum ağındaki geliştiriciler Ethereum Sanal Makinesi’ni (EVM) kullanarak Solidity olarak bilinen bir bilgisayar dilinde akıllı sözleşmeler ve dApp’ler oluşturabilecekler. Aynı uygulama farklı blockchainlerde de çalışabiliyor olacak. Türkçe konuştuğunuzu ve onlarca farklı milletten insanın sizi ana dilinizde anladığını hayal edin. Moonbeam bir nevi bunu yapıyor.

2019 yılında başlatıldı ve geçtiğimiz yıl meşhur Polkadot parachain müzayedelerinden birini kazandı. PureStake’in CEO’su Derek Yoo ve Stefan Mehlhorn tarafından kurulan Moonbeam halen tam anlamıyla istenen ölçekte genişlemiş değil.

Moonbeam (GLMR) Geleceği

Yazı hazırlandığı sırada %11 oranında yükselen altcoin 0,48 dolardan alıcı buluyor. ICO fiyatının 0,25 dolar olduğunu hatırsak halen erkende dönem yatırımcıları için bir fırsat var. Ocak ayında 29 doları aşan GLMR fiyatı bugün %98,38 aşağıda bulunuyor. Piyasa değerine göre en büyük 129’uncu kripto para ve 204 milyon dolar değeri bulunuyor. Günlük işlem hacmi %600 oranında arttı.

Kripto araştırma analisti Lena Bondarenko şunları söyledi;

“Ren Protokolü ile yapılan entegrasyon önemliydi. Ancak, Polkadot’tan gelen olumlu haberlerin ardından insanların Polkadot’un parachain’lerinden biri olarak Moonbeam’e ilgi göstermesini bekliyorum. Polkadot ekibi Eylül sonunda güncellenmiş bir yol haritası sundu. 2023’ün başında, işlem hacmini saniyede bir milyon transfere çıkaracak büyük bir ağ yükseltmesi planlıyorlar.

Glimmer’ın sınırsız bir toplam arzı vardır. Bununla birlikte, Moonbeam vakfı yıllık %5 enflasyon oranıyla bir milyarlık bir arzla başlatıldı. CoinGecko’ya göre şu anda 422 milyondan fazla token dolaşımda. Moonbeam işlem ücretleri GLMR cinsinden tahsil edilir ve %80’i yakılarak arzdan çıkarılır. Kalan %20 ise hazineye aktarılıyor.

En büyük bilinen özelliği Polkadot’un ilk parachain’i olmasıdır. Polkadot’a ilgi artarsa yatırımcılar GLMR ile kazanç elde edebilir. GLMR şimdilik ATL seviyesine çok uzak değil ve ICO fiyatının şimdilik kabaca %50 üzerinde bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
LUNC’u Unutun! Az Bilinen Bu 4 Altcoin Şaha Kalktı! İşte İnanılmaz Rakamlar!
LUNC’u Unutun! Az Bilinen Bu 4 Altcoin Şaha Kalktı! İşte İnanılmaz Rakamlar!
Terra Classic’te  (LUNC) Kıyamet Senaryosu: LUNA Çöküşünü Bilen 2 Analist Uyardı!
Terra Classic’te  (LUNC) Kıyamet Senaryosu: LUNA Çöküşünü Bilen 2 Analist Uyardı!
Türk Yatırımcıların Favori Altcoinleri Bunlar Oldu! Son 24 Saatin Yıldızları!
Türk Yatırımcıların Favori Altcoinleri Bunlar Oldu! Son 24 Saatin Yıldızları!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri: Kritik Veri Yatırımcıda Heyecan Yarattı!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri: Kritik Veri Yatırımcıda Heyecan Yarattı!
Dikkat! Analistlerden Ortak Deklarasyon: 3 Altcoin 1000x Yapma Yolunda!
Dikkat! Analistlerden Ortak Deklarasyon: 3 Altcoin 1000x Yapma Yolunda!
LUNC Cephesinde İşler Karıştı! Terra Classic’te Neler Oluyor?
LUNC Cephesinde İşler Karıştı! Terra Classic’te Neler Oluyor?
Sıcak Gelişme: Milyon Dolarlık Altcoin Yaktılar! İlk 50 Kripto Para Arasında!
Sıcak Gelişme: Milyon Dolarlık Altcoin Yaktılar! İlk 50 Kripto Para Arasında!
Altcoin Kâhini Açıkladı: Bu 3 Coin Rüyaları Gerçeğe Dönüştürebilir!
Altcoin Kâhini Açıkladı: Bu 3 Coin Rüyaları Gerçeğe Dönüştürebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Karar Verildi! Popüler NFT Pazar Yerinden Telif Ücreti Müjdesi!
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022