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Henüz ICO sürecindeyken birçok popüler kripto para analisti ondan bahsediyordu. Ancak kripto kışı onu etkiledi. Geçtiğimiz yıl adından birçok kez bahsettiğimiz bir altcoin var, potansiyelli ve halen ICO fiyatının üzerinde bulunuyor. Peki onu farklı kılan şey nedir? Kripto para yatırımcıları bu altcoine neden ilgi gösteriyor. Güncel veriler ve beklentileri ele alıyoruz.

Moonbeam (GLMR) İncelemesi

Moonbeam ekosisteminin yerel tokenı olan Glimmer (GLMR) bu yılın başında gördüğü zirveden bu yana %98 değer kaybetti. Keskin düşüşe rağmen, Moonbeam Network’ün kendisi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca GLMR token CoinGecko’da trend oldu. Moonbeam kendisini “Ethereum, Polkadot ve ötesindeki işlevselliği birleştiren çapraz zincir uygulamaları için bir akıllı sözleşme platformu” olarak tanımlıyor. Bu, geliştiricilerin Moonbeam üzerinde Ethereum ile uyumlu kendi merkezi olmayan uygulamalarını oluşturabilecekleri anlamına gelir. Vitalik bu köprü ve çapraz zincir platformlarını riskli görse de bu alanda çözümlere ihtiyaç var. Moonbeam bunu yapıyor.

Ethereum ağındaki geliştiriciler Ethereum Sanal Makinesi’ni (EVM) kullanarak Solidity olarak bilinen bir bilgisayar dilinde akıllı sözleşmeler ve dApp’ler oluşturabilecekler. Aynı uygulama farklı blockchainlerde de çalışabiliyor olacak. Türkçe konuştuğunuzu ve onlarca farklı milletten insanın sizi ana dilinizde anladığını hayal edin. Moonbeam bir nevi bunu yapıyor.

2019 yılında başlatıldı ve geçtiğimiz yıl meşhur Polkadot parachain müzayedelerinden birini kazandı. PureStake’in CEO’su Derek Yoo ve Stefan Mehlhorn tarafından kurulan Moonbeam halen tam anlamıyla istenen ölçekte genişlemiş değil.

Moonbeam (GLMR) Geleceği

Yazı hazırlandığı sırada %11 oranında yükselen altcoin 0,48 dolardan alıcı buluyor. ICO fiyatının 0,25 dolar olduğunu hatırsak halen erkende dönem yatırımcıları için bir fırsat var. Ocak ayında 29 doları aşan GLMR fiyatı bugün %98,38 aşağıda bulunuyor. Piyasa değerine göre en büyük 129’uncu kripto para ve 204 milyon dolar değeri bulunuyor. Günlük işlem hacmi %600 oranında arttı.

Kripto araştırma analisti Lena Bondarenko şunları söyledi;

“Ren Protokolü ile yapılan entegrasyon önemliydi. Ancak, Polkadot’tan gelen olumlu haberlerin ardından insanların Polkadot’un parachain’lerinden biri olarak Moonbeam’e ilgi göstermesini bekliyorum. Polkadot ekibi Eylül sonunda güncellenmiş bir yol haritası sundu. 2023’ün başında, işlem hacmini saniyede bir milyon transfere çıkaracak büyük bir ağ yükseltmesi planlıyorlar.

Glimmer’ın sınırsız bir toplam arzı vardır. Bununla birlikte, Moonbeam vakfı yıllık %5 enflasyon oranıyla bir milyarlık bir arzla başlatıldı. CoinGecko’ya göre şu anda 422 milyondan fazla token dolaşımda. Moonbeam işlem ücretleri GLMR cinsinden tahsil edilir ve %80’i yakılarak arzdan çıkarılır. Kalan %20 ise hazineye aktarılıyor.

En büyük bilinen özelliği Polkadot’un ilk parachain’i olmasıdır. Polkadot’a ilgi artarsa yatırımcılar GLMR ile kazanç elde edebilir. GLMR şimdilik ATL seviyesine çok uzak değil ve ICO fiyatının şimdilik kabaca %50 üzerinde bulunuyor.