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Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni umudu olurken, önde gelen 2 analist LUNC fiyat hareketine dair uyarıda bulundu.

Çarpıcı İddia: LUNC, Sıfıra Çakılabilir!

Terra Classic fiyatının (LUNC) 2022 zirvesine ulaştığı gün, önde gelen analistlerden ikisi boğa koşusunun bittiğini doğru bir şekilde tahmin etti. LUNC fiyatının Binance’de 0,000593 dolara ulaştığı 8 Eylül’de analistler rallinin sürdürülemez olduğunu belirtti. Bu dönemden itibaren ivme kaybetmeye başlayan LUNC 0,0003 dolardaki destek seviyesinin altında işlem görüyor. Twitter’da 169.000 takipçisi olan Light (@lightcrypto) isimli analist, tıpkı bozuk bir asansörün yere çakılması gibi LUNC’un da sert bir şekilde düşeceğini iddia etti. Twitter’da 187.000 takipçisi olan GCR (@GiganticRebirth) isimli diğer bir analist ise LUNC’un fiyat hareketinin risk teşkil ettiğini ve token’ın sıfıra düşmesi durumunda şaşırmayacağını vurguladı. GCR, eski Terraform Labs CEO’su Do Kwon ile Mart ayında 10 milyon dolarlık bahse girmişti. Luna’nın çöküşünü öngören analist, bu bahsi kazanmıştı.

Aynı zamanda bir finans şirketinin sahibi olan Light, ayrıca LUNC fiyatına dair temel ve teknik analizler yayımladı. LUNC, fiyat hareketinin hüsran ile sona ereceğini tahmin eden analist, bireysel yatırımcılar dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Pump&dump riskine dikkat çeken analist daha önce LUNC’un %90 oranında değer kaybedebileceğini söylemiti. LUNC fiyatı daha sonra %70 düşerek 0.000179 dolara düşmüştü. Analiste göre, LUNC fiyatı daha da düşebilir. Light ayrıca, Binance yakımlarının ve %1,2 LUNC vergi/yakım uygulamasının fiyatı artırmak için yeterli olmadığını gösteriyor. Ayrıca bir başka önemli kripto analisti Tree of Alpha, LUNC‘u bir ponzi şemaına benzetti ve SafeMoon’un örneğini verdi.

LUNC, Neden Risk Teşkil Ediyor!

Light ayrıca 3 Ekim’de yayımlanan Coinalyze verilerine atıfta bulunarak LUNC türevlerine ve kaldıraçlara dikkat çekti. Analist durumun risk teşkil ettiğini belirtti. LUNC fiyatı tekrar 0,000372 dolara yükseldi ancak daha sonra tekrar ivme kaybetti ve an itibariyle 0.000264 dolardan işlem görüyor. Light, Twitter’da en iyi analistlerden biri olarak kabul ediliyor.

Aynı şekilde GCR, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştığı ve ayı piyasasının başladığı Kasım 2021’de zirveye ulaştığını tahmin etti. Uzmanlara göre, LUNC’un yeniden eski parlak günlerine dönmesi için FED’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.