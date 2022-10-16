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Bitcoin fiyatı son 24 saatte 200 dolarlık dar bir aralıkta hareket etti. Kripto para kralı 19.200 doları aşamadı. Cumartesi ve pazar günleri genellikle hacim düşer, kripto paralar yatay seyretmeye meyilli hale gelir. Büyük düşüşler görmediğimiz hafta sonlarında Bitcoin fiyatının neredeyse sabit kaldığına şahit oluruz. Peki bugünün yıldızları hangi kripto paralar oldu? Türk yatırımcılar en fazla hangi altcoinlere ilgi gösterdi.

Türk Yatırımcıların Favori Altcoinleri

Son 24 saatin verilerine göre, 21milyon.com bize Türk yatırımcıların yerli borsalarda en fazla ilgi gösterdiği kripto paraları gösteriyor. Türkiye, bölgede kripto paralara en yoğun ilgi gösteren ülke ve ayı piyasalarında bile yatırımcıların heyecanı devam ediyor. Ağırlıklı olarak yüksek riskli varlıklara ilgi gösteren Türk yatırımcılar kısa vadede yüksek kazanç hedefliyor. SHIB, LUNA, LUNC ve daha birçok örnekte bunları gördük. Yani hype neredeyse Türk yatırımcılar orada diyebiliriz.

Dolar, TL son birkaç yılda önemli ölçüde arttı ve birçok Türk yatırımcı fiziksel dolar yerine Tether kullanarak alım/satım yapıyor. Diğer altcoilnlere göre daha öngörülebilir olan USDT/TL paritesi minik karlarla tatmin olanların seçeneği, elbette nakde dönüp para çekmek isteyen yatırımcıların da oluşturduğu bir hacim var. CLOVER son 24 saatteki değer kaybıyla ciddi satışlar gördü. LUNC ise ilk 5’teki yerini koruyor.

Kripto Para Yatırımcılarının Favori Altcoinleri

Küresel kripto para piyasalarının kümülatif değeri 920 milyar doların altında ve günlük hacim 33 milyar dolarda kaldı. Bitcoin hakimiyeti bir miktar düştüğü için altcoinlerin bir kısmı mini ralliler yaptı. Bitcoin son 24 saatte %0,04 oranında düştü, adeta bir stablecoin gibi hareket ediyordu. Genel olarak kümülatif değer de bugün %0,08 oranında düştü. Hacim kaybı volatiliteyi de büyük oranda düşürdü.

Hacimde ise sıralamada Türkiye’deki borsalardan farklı olarak şöyleydi;

Tether (USDT)

Bitcoin

Ethereum

BUSD

USDC

XRP

Solana

BNB

TRON

Cardano (ADA)

İlk 10’da LUNC, LUNA ve ETHW kendine yer bulamadı. LUNC küresel piyasalarda hacim bakımından 13’üncü sırada yer alıyordu.