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Balinalar Bu Altcoinde Devasa Satışlar Yapıyor! 4,2 Milyar Dolar!

Balinalar satıyor ve fiyat hızla düşüyor. Milyar dolarlık satışlara aslında iyi bir sonuç doğurabilir.
19:10
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en zengin cüzdanlar balina ismiyle anılıyor. Kripto milyonerleri bir süredir satış yapıyor. Özellikle en büyük altcoindeki satışlar 4 milyar doları aştı. 2022 yılının kripto paralar için güzel geçmediğini biliyoruz ancak bu denli büyük satışları tetikleyen neydi? Popüler altcoin için yeniden yükseliş ihtimali var mı?

Kripto Para Balinaları Satıyor

En son Santiment raporuna göre büyük Ethereum yatırımcıları cüzdanlarını boşaltıyor. Aktif olarak 5 haftadır satış yapan Ethereum balinaları toplamda 4,2 milyar dolarlık Ether’den kurtuldu. Bu denli büyük satışlar Eylül ortasındaki %25’lik kaybı önemli ölçüde açıklıyor. Bu gruptaki kilit yatırımcılar Ethereum (ETH)’un %25’lik düzeltmeden önceki hareketine göre ETH’nin piyasadaki ana yakıtıydı. Bu paydaşların faaliyetleri Ethereum’un fiyat performansının habercisiydi, çünkü fiyatı yükseliş trendindeyken aynı yatırımcı grubu ETH varlılarını satmak yerine yeni alımlar yapıyordu.

Elinde 100 ile 1 milyon ETH arasında varlık tutan adreslerin arzına göre, balinalar ağustos ayında ve Eylül ayının başında biriktirdiklerinden daha fazla varlık sattı. Ancak buna rağmen Merge, ETH fiyatını 2.000 doların üzerine taşıyamadı. Yine de bu yılın dibinden %100 oranında artan fiyat balinaların desteğiyle yükseldi.

Ethereum Fiyatı Yükselir Mi?

Bazen bardağın dolu tarafına bakmak gerekiyor. Balinalar ve daha küçük cüzdanlar artık ETH 1.400 dolar civarında işlem görürken önceden sahip olduklarından daha az Ethereum tuttuğu için yükseliş görebiliriz. Büyük yatırımcılar daha önce sattıkları varlıkları geri alma eğiliminde olduklarından, büyük olasılıkla yeniden ETH biriktirmeye başladıklarında daha yüksek tepeler göreceğiz. Büyük cüzdanlar ağırlıklı olarak uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejiler belirlerler. Eğer ETH balinaların yeniden alım yapmaya başladığını görürsek bu durum genel piyasa için olumlu bir sinyal olarak kabul edilecek.

Bir başka büyüme faktörü de Merge güncellemesinin ardından Ethereum’un deflasyonist bir ağ haline gelmesidir. Bir yandan işlem ücretlerinin bir kısmı yakılırken diğer taraftan yeni ihraç edilen arzın hızı yavaşladı. Daha önce birçok kez uzun vadede bu detayın ETH fiyatını kademeli olarak sağlam biçimde yukarı taşıyabileceğinden bahsetmiştik. Yüksek yakım oranı bu ihtimali besleyecek en büyük etkendir yani özellikle NFT alanında yeni bir boğa dönemine girmemiz ve Ethereum ağının yüksek işlem ücretlerine geri dönmesi gerekiyor.

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