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  •   Dikkat! Analistlerden Ortak Deklarasyon: 3 Altcoin 1000x Yapma Yolunda!

Dikkat! Analistlerden Ortak Deklarasyon: 3 Altcoin 1000x Yapma Yolunda!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, analistler enflasyona meydan okuyan 3 altcoin'in hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine dikkat çekiyor. 
18:40
16 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, analistler enflasyona meydan okuyan 3 altcoin’in hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine dikkat çekiyor.

Quant (QNT) ve Ethereum Name Service (ENS): Ralliler Sürebilir!

Twitter’daki analistler, bir sonraki 1000x  yapacak altcoin’lerin peşinde. Uzmanlar metrikleri, grafikleri ve tarihi fraktalları değerlendirirken, 3 proje dikkat çekiyor.  FXStreet analistlerine göre, sektördeki birçok uzman, yükseliş potansiyellerine dayanarak Quant (QNT), Ethereum Name Service (ENS) ve Maker’ın (MKR) devasa ralliler yapabileceklerini iddia ediyor. Quant (QNT), Ethereum Name Service (ENS) ve Maker (MKR), haftalık getirilerine ve mevcut teknik verileri sayesinde analistlerin dikkat çektiği ilk üç altcoin olarak başlıkları süslüyor. Quant (QNT), Quant Network’ün kurumsal yazılım çözümlerini güçlendirmek için kullanılan bir Ethereum tabanlı bir token olarak tanımlanabilir. Bu firma, kamu blok zincirlerini ve özel ağları birbirine bağlamayı amaçlıyor. Overledger, herhangi bir blok zinciri tabanlı projenin diğer blok zincirlerine erişmesi ve bunlarla bağlantı kurması için bir ağ geçidi görevi görecek şekilde tasarlanmıştır. QNT, son otuz gün içinde yüzde %77,5 ve son 24 saate ise yaklaşık %6 artış kaydetti.

Ethereum Name Service (ENS), Ethereum blok zincirine dayalı dağıtılmış, açık ve genişletilebilir bir adlandırma sistemi olarak tanımlanabilir. Zor okunabilen adresler, daha kolay okunup anlaşılabilecek şekilde çevirilir. Platform, Ethereum blokzinciri tabanlıdır ve yerel token’ı ENS’dir. ENS, devam eden ayı piyasasında son otuz gün içinde  %36.5 değer kaydetti. Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi en iyi kripto para birimlerindeki düşüşe rağmen ENS, yatırımcılarıiçin çift haneli karlar sağladı. Analistler, altcoin’in artış kaydetmeye devam edebileceğini düşünüyor.

Maker (MKR), Zirvede!

Ethereum blok zinciri üzerine kurulu bir akıllı sözleşme platformu olan Maker (MKR), kripto paralar için volatilite sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. MKR, yeni nesil bir blok zinciri bankacılık sistemi konumunda ve hızlı uluslararası ödemelere ve eşler arası işlemlere olanak tanıyor. MKR, son otuz günde %47.5 kazanç sağladı.

Bu başarı, MKR‘i ayı piyasasında sahiplerine büyük getiriler sunan altcoin’ler listesinde zirveye taşıdı. Uzmanlara göre, altcoin’lerin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz politikasından geri adım atması gerekiyor. Yüksek enflasyon risk teşkil etmeye devam ederken, Fed’in bir sonraki hamlesi merakla bekleniyor.

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