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Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, avukatlar önümüzdeki günlerde XRP fiyatını etkileyebilecek kritik tarihleri açıkladı.

XRP’nin 1 Dolara Çıkması Mümkün!

İki yıl süren çetin bir yasal savaşın ardından, Ripple ve SEC davası sona yaklaşıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a göre, davanın 2023’ün başlarından sonuçlanmasını bekliyor. Davanın kazanılacağına dair iyimserlik sayesinde, XRP son zamanlarda piyasadaki en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Son 30 günde, XRP, 0,55 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaştı. Analistlere göre, önümüzdeki kritik süreçte mahkemeden gelecek olan sonuçlar neticesinde XRP 1 dolara ulaşabilir. XRP, yaklaşık 5 yıl önce 3.84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Çoğu altcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, XRP borsalardan de-list edilmesi nedeniyle büyük bir satış baskısı altında kaldı.

SEC davasında 75.000 XRP yatırımcısını temsil eden Avukat John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açılan toplu davadan umutlu olduğunu belirtti. Yatırımcılar, SEC’in Ripple ve yöneticilerine açtığı dava nedeniyle kaybettikleri milyarlarca dolar için SEC’i suçluyor. Savunma avukatı James K. Filan, bu Ekim’de ve yıl sonuna kadar davadaki birkaç önemli tarihi paylaştı.

İşte Ekim, Kasım ve Aralık’taki Kritik Tarihler!

18 Ekim’de tüm tarafların özet karar önergelerine itirazlarla ilgili tüm materyalleri mahkemeye sunması bekleniyor. İki gün sonra, tüm taraflar toplanacak ve son karara karşı sundukları savunmalarını görüşecekler. Bu ayın 24’ünde, taraflar savunma özetlerinin halka açık, son versiyonlarını sunacak. Bu sayede XRP topluluğu, kamuya açıklanacak bazı mühürlü ve gizliliğe tabi tutulmuş materyaller ve son durum hakkında daha net bilgi elde edecek. Kasım ve Aralık da önemli gelişmelere tanıklık edecek.

Örneğin, 15 Kasım’da taraflar karar cevap özetlerini geçici olarak mahkemeye sunacaklar. Diğer önemli tarihler arasında 21 Kasım, 9 Aralık ve 22 Aralık yer alıyor. Ripple– SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor.