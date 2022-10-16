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Artık dünyanın en büyük finans kuruluşları kripto paralarla yakından ilgileniyor. Bu alanda müşterilerine ürünler hazırlıyor. Ayrıca kripto para endüstrisindeki son gelişmelerle ilgili de raporlar hazırlıyorlar. Son rapor ise dikkat çekiciydi. En büyük altcoin olan Ethereum’un önemli bir sorununu ele aldı. Cuma günü akşam saatlerinde aynı sorunun farklı bir yansımasını da sizlerle paylaşmıştık. Detaylar haberimizde.

Kripto Paralar Merkezi Mi?

Cuma günü akşam saatlerinde Ethereum bloklarının %51+ OFAC uyumlu şekilde onaylandığından bahsetmiştik. ABD tarafından yasaklanan cüzdanlar ve Tornado Cash bağlantılı hesapların işlemleri Ethereum ağına geç ekleniyor. Kalan doğrulayıcılar da OFAC uyumluluğuna dahil olursa şimdilik geç ve maliyetli onaylanan işlemlerinin tamamen sansürlendiğini görebiliriz. Ethereum topluluğu bu konuyu çözmek için yeni bir öneri getirdi ve detaylarını sizlerle paylaştık.

Rapora gelirsek, Morgan Stanley kripto para ekosisteminin artık daha merkezi olduğunu düşünüyor. Raporda, temeldeki blockchainlerin kendileri merkezi olmayabilir, ancak kripto düzenlemesi geliştikçe, blockchainlerin büyük bir bölümünü tek bir veya küçük bir bulut sağlayıcı grubu üzerinde çalıştırma ihtiyacının potansiyel bir risk haline geldiği belirtildi.

Ethereum Eleştirisi

Raporda Ethereum‘un düğümlerinin %65’inin bulutta barındırıldığı ve bunların yarısının Amazon Web Services (AWS) kullandığı belirtildi. Belirli hizmet sağlayıcıları bazı katılımcıları ya da kripto ürünlerini sansürlemeye karar verirse ya da uzun sunucu kesintileri yaşanırsa, bu bir sorun haline gelebilir. Bankaya göre merkezileşme kaçınılmaz bir sondu, kripto para piyasalarının finansal evrimi için bu sürecin yaşanması doğal karşılanıyor.

Ethereum doğrulayıcılarının %60’lık bir kısmının yalnızda 4 şirket tarafından yönetildiğine dikkat çeken Morgan Stanley raporu, Ethereum topluluğunun bu konu üzerinde çalıştığını söylüyor.

Banka, en büyük merkezi olmayan özerk kuruluşların (DAO) da daha çok merkezi şirketler gibi olmak için geliştiğini söyledi. DAO anlatısı ilk ortaya çıktığında hikaye tamamen farklıydı. Her üyenin oy hakkı ve topluluğun baskın kısmının kararları uygulanacaktı. Ancak UniSwap örneğinde ilk büyük bozulmalardan biri görüldü. Uniswap’ın kısa süre önce bir yönetim ekibi, danışmanlar ve kendi mali bütçelerini yöneten bir kuruldan oluşan bir vakıf kurmak için oy kullandı.

Raporda dikkat çekici bir detay daha var;

“Kripto para piyasasında düzenlemelere uyan ve kullanıcıları çeken kripto para birimi ürünleri geliştirildikçe, daha çok merkezi bankacılık sistemine benziyorlar”.

Yani geleneksel finansa alternatif olacağı düşünülen kripto para endüstrisi artık yeni bir geleneksel finans kopyasına evriliyor.