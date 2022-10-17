Müjde geldi, XRP fiyatı bu gelişmeyi pek umursamasa da Ripple için son derece kritik bir hamle.

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Cardano, Solana, Avalanche ve diğerleri derken sonunda bu altcoin de kervana katıldı. İyi bir rakip olabilir. Çünkü yılların tecrübesi ve kurumsal yapısının getirdiği bir güç var. Uzun vadede altcoinin fiyatına da olumlu etki edebilir. O halde gelin en büyük altcoinlerden birinin Ethereum’a nasıl rakip olduğunu inceleyelim.

Ripple (XRP) Geleceği

Ripple, geliştiricilerin Ethereum ağı için kodladığı akıllı sözleşmeleri XRP Ledger (XRPL) yan zincirinde yayınlamaları için bir geliştirme yapıyor. Ethereum Sanal Makinesi (EVM), Ethereum üzerinde akıllı sözleşmeleri çalıştıran yazılımdır. Ripple, EVM uyumlu bir yan zincirin artık şirketin geliştiricilerin ana ağda yayınlanmadan önce uygulamaları test edebilecekleri devnet’inde yayında olduğunu söyledi.

Bu gelişme Ripple (XRP)’ın uzun vadede çok daha fazla geliştiriciyi kendisine çekmesini sağlayabilir. Daha da önemlisi Ethereum ağında hali hazırda kullanıcıları olan büyük markalar buraya taşınırsa (uzun vadede) Ripple sadece devletlere hizmet vermiyor olacak. Aynı zamanda kripto para topluluğunun aktif olarak kullandığı bir ağa dönüşecek.

Ripple (XRP) ve Ethereum

Ripple ve XRPL, geliştiricilerin Ethereum akıllı sözleşmeleri oluşturmak için halihazırda yaptıkları çalışmalardan tamamen ayrı Ripple ekosisteminde yararlanılabileceği için potansiyel olarak fayda sağlamaya odaklanıyor. Pazartesi günü yapılan duyuru, üç aşamalı bir sürecin sadece ilk adımı. İkinci aşama, EVM yan zincirinin izinsiz hale geleceği, yani herkesin katılabileceği bir dönem olacak ve 2023 yılında hayata geçirilecek. Üçüncü aşama ise Ripple’ın yazılımı tamamen devreye sokacağı 2023 ikinci çeyrekte planlanıyor.

Ripple, 2020 sonundan bu yana SEC ile mücadele ettiği için çok etkileyici fiyat hareketleri görmedi. XRP son ATH seviyesini 2018 yılında ziyaret etti ve bugüne değin bu bölgeye yaklaşamadı. SEC davasının önümüzdeki yıl ona ermesi ve atılan son adımlar XRP yatırımcılarının yüzünü güldürebilir. Diğer önemli bir detay elbette birçok devletle (gizli veya duyurulmuş) yapılmış anlaşmalar var. Ripple Labs, devletlerin CBDC çalışmalarına omuz veriyor. İlerleyen süreçte bunun meyveleri de büyük ihtimalle XRP yatırımcılarının önüne düşecek.

XRP fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,475 dolarda bulunuyordu. Bitcoin yeniden 19.500 doların altına düştüğü için XRP de kırmızıya büründü.