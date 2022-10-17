Shiba Inu için yakım mekanizmasının ne kadar başarılı olduğu, fiyat üzerindeki etkileri holder'lar tarafından yakından takip ediliyor.

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Shiba Inu topluluğu, başladığından bu yana SHIB yakma işlemine sadakatlerini gösterdiler. Bu yakım işlemi, coin’lerin değerini artırmak amacıyla kripto para arzını azaltmak için başlatıldı. Aylar geçtikçe, yakım sayıları da artış gösterdi. Şimdi, her hafta yüz milyonlarca token’in yakıldığına dair raporlar yayınlanıyor.

SHIB’in Yakıldığı Bir Hafta Daha

Shibburn, yakılan SHIB miktarını takip eden ve yakılan SHIB miktarını haftalık olarak güncelleyen bir Twitter hesabı. Geçen hafta hesap, yakılan SHIB miktarının 7 günlük dönem için neredeyse 400 milyon olduğunu bildirdi.

SHIB token’leri 48 işlemde yakıldı ve bu durum 7 günlük bir incelemede meme coin’in yakılma oranında önemli bir artışa işaret etti. Hem yakılan token sayısında hem de token’ların yakıldığı işlem sayısında %260’ın üzerinde bir artış görüldü. Bir önceki haftanın rakamları, 34 işlemde yakılan 108,6 milyon token olarak ortaya çıkmıştı.

SHIB’i yakmak için uygulamaya konulan çeşitli girişimler bulunuyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz gün 43 milyondan fazla SHIB yakan SHIB Super Store’du. Ancak, yakımların çoğu bireysel yatırımcılardan geldi.

Shiba Inu Yakımı Yeterli Değil

Shiba Inu piyasada çok başarılı olmuştu, ancak toplam arzının büyüklüğü, kripto varlığın ne kadar büyüyebileceğine dair bir sınırı olmasına sebep oldu. Bu nedenle SHIB yakımına ihtiyaç duyulmakta. Bununla birlikte, SHIB yakımı, umut verici bir girişim olsa da, kripto varlığın arzında gerçekten bir düşüş yaratamadı.

Coinmarketcap’ten alınan veriler, SHIB’in şu anda 549 milyardan fazlasının dolaşımda olduğunu göstermekte. Bunu haftalık olarak yakılan token sayısıyla karşılaştırmak, BURN’ün varlığın fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olacaksa, yakılmak üzere daha fazla token feda edilmesi gerektiğini göstermekte.

Şu anda, yakılan Shiba Inu miktarı token cinsinden ifade edildiğinde önemli görünüyor ancak dolar değeri olarak oldukça düşük. SHIB Super Store tarafından yakılan 43 milyondan fazla token buna bir örnek ve bu da yalnızca yaklaşık 443 dolar değerinde token’a denk gelmekte.

Bununla birlikte, meme coin ayı piyasası boyunca güçlü kalmaya çalıştı. Hafta sonu bir kez daha 0,00001 dolar üzerindeki değerini geri kazanmayı başardı ve geçen haftanın en düşük seviyesi olan 0,00000925 dolardan %12’lik bir büyüme kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.