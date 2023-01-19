Trezor ve Ledger için yeni rakip geliyor. Popüler altcoin bir süredir kolları sıvamıştı ve müjdeyi nihayet verdi.

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En büyük DeFi altcoinlerinden biri kısa süre önce son müjdesini verdi ve fiyat aniden yükselmeye başladı. Binance borsasında da işlem gören popüler kripto para artık Ledger gibi donanım cüzdanlarına rakip olacak. Yeni ürün sayesinde şirket ek bir gelir kaynağı da elde edecek. Peki açıklamanın detayları neler?

1inch Token Müjdesi

Merkezi olmayan borsa toplayıcısı 1inch Network, kripto kullanıcılarının varlıklarını tutmaları için güvenli bir cihaz sağlamayı amaçlayan bir donanım cüzdanı geliştirdi. Donanım cüzdanı, kullanıcıların özel anahtarlarını çevrimdışı olarak sakladığı için daha güvenli kabul ediliyor. Özellikle FTX çöküşünün ardından kendi kendine saklama hizmeti veren donanım cüzdanlara ilgi patlaması yaşandı. Donanım cüzdan üreticisi Trezor, Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından satışlarının %300 oranında arttığını raporladı.

1inch’in donanım cüzdanının bu yılın sonlarında satışa sunulmadan önce son geliştirme ve test aşamalarından geçtiği belirtildi. Piyasaya sürüldüğünde, Ledger ve Trezor gibi donanım cüzdanı alanındaki daha büyük oyuncularla rekabet edecek.

1inch Donanım Cüzdan

DeFi projesinin ekibi işini çeşitlendirmenin ve gelir kaynağını genişletmenin harika bir yolunu bulmuşa benziyor. Özellikle sonraki boğa sezonunda yeni yatırımcıların DeFi alanına daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Teknik yeterliliğe sahip olduğunu düşünen yeni yatırımcılar FTX gibi borsaların çöküşü nedeniyle kripto paralarla tanıştıktan kısa süre sonra donanım cüzdanı edinme eğiliminde olabilir. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“1inch Network, ürün ve proje ekosistemini genişletmeye hevesli olduğundan, soğuk kripto depolama için son teknoloji bir çözüm olan 1inch donanım cüzdanı geliyor.”

1inch Vakfı destekli donanım cüzdanı 2,7 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. Cüzdan kablosuz bir cihaz olacak, şarj edilebilir bir pille çalışacak ve kullanıcılar QR kodları veya NFC teknolojisini kullanarak işlemleri kablosuz olarak imzalayabilecek.

Haberin duyulmasının ardından 1inch Token fiyatı Binance borsasında 0,452 dolardan 0,477 dolara kadar yükseldi. Bitcoin fiyatındaki negatif eğilim nedeniyle müjdenin fiyata tam olarak yansımadığı düşünülebilir ancak bu konudaki daha fazla güncelleme yatırımcıları muhtemelen heyecanlandıracak.