Bitcoin ve Kripto Fonları Dört Haftadır Büyük Girişler Görüyor

Özet

  • Bitcoin ve diğer kripto para fonlarında dört hafta ard arda para girişleri görülmeye başlandı.
  • 2021'in son çeyreğinden itibaren sadece Ethereum tarafında fon hacimleri azalırken Bitcoin fonlarında artış devam ediyor.
  • BlackRock ETF başvurusunun incelenmeye alınması ve Ripple davasında yaşanan gelişme kripto piyasasına olumlu yansıyor.
16:30
17 Temmuz 2023
Yazar: Alperen Turgan

Dijital varlık yatırım ürünlerinde önemli miktarda giriş görmeye devam ediyoruz. 14 Temmuz’da sona eren haftada CoinShares, 21Shares, ProShares ve diğer büyük kripto para birimi fon sağlayıcıları tarafından yönetilen ürünlerde 137 milyon dolarlık giriş görüldü.

2021’den Bu Yana En Büyük Para Girişi

CoinShares’in istatistiklerine göre, son dört hafta içinde bu kripto fonlarına girişler 742 milyon ABD dolarına ulaşarak 2021’in sonlarından bu yana en büyük para girişini işaret ediyor.

Tüm pazarın %99’unda bu girişlerin büyük çoğunluğunu Bitcoin ve türevleri oluşturmakta. Yılbaşından beri tüm kripto para birimi ürünleri arasında en büyük çıkış hacmi ise Ethereum tarafında gerçekleşti. Fonlardan çıkışlar 74 milyon dolara kadar ulaştı. Öte yandan Bitcoin fonlarında yılbaşından bugüne 571 milyon dolarlık giriş gözlemlenirken Solana (SOL) tarafına 14 milyon dolarlık fon girişi sağlandı. Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) taraflarındaysa tek haneli girişler (milyon dolar) gözlemlendi. Bitcoin dijital varlık girişlerine artış geçen ay spot kısmında gelen yükselişin ardından geldi.

BlackRock Tarafında Yaşanan Gelişmeler

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock resmi kanallar aracılığıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) için başvuruda bulundu. Bu gelişmeyle Bitcoin’in hem spot fiyatının artışı hem de fon girişlerinde yükselişler yaşandı. BlackRock’ın başvurusu başlangıçta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından reddedilmiş olsa da, müzakerelerin BlackRock’ın onay almasına yol açacağı umutları hâlâ yüksek.

BlackRock başvurusunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından incelemeye alınması ve Ripple davasında yaşanan gelişmelerden dolayı piyasada olumlu gelişmeler yaşanmaya devam edebilir.

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