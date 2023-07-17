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  •   XRP Fiyatı İçin Sırada Ne Var? XRP’nin Yüzde 25’lik Düşüşü, Rallinin Bittiği Anlamına mı Geliyor?

XRP Fiyatı İçin Sırada Ne Var? XRP’nin Yüzde 25’lik Düşüşü, Rallinin Bittiği Anlamına mı Geliyor?

Özet

  • XRP, Ripple ve SEC davasıyla ilgili haberler sonrasında %100'ü aşan bir artış gösterdi, ancak daha sonra %25'ini kaybederek 0,70 dolar bandına geri çekildi.
  • XRP'nin 0,91 dolardan başlayan düşüşü, bir düzeltme olarak değerlendirilebilir ve bu düzeltmeler, uzun vadeli bir yükselişin anahtarı olabilir.
  • XRP fiyatı, %26 düşüşle Fibonacci'nin %32,8'lik geri çekilme noktasına ulaştı ve bu, XRP için kritik bir destek noktası olarak görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
17:30
17 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörünün en büyük topluluklarından birisine sahip olan XRP için son haftalar inanılmaz hareketli geçti ve bu hareketlilik bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ripple ve SEC davasından gelen haber ile %100 gibi inanması güç bir yükselişe imza atan XRP daha sonra bunun %25’ini kaybetti ve yeniden 0,70 dolar bandına çekildi. XRP fiyatı şimdi neye hazırlanıyor ve XRP son durum nedir?

XRP Fiyat Son Durum

Şu an için XRP fiyatının 0,91 dolardan başlayan düşüşü aslında bir düzeltme olarak görülebilir. Buradaki düzeltmeler oldukça sağlıklı görülüyor ve uzun vadeli yükselişin anahtarı oldukları söylenebilir. Özellikle XRP bazında bakıldığında fiyatın %26 düşüş ile aslında %32,8’lik Fibonacci geri çekilme noktasına geldiği görülüyor. 0,65 dolar seviyesindeki bu kritik nokta, XRP için inanılmaz önemli bir destek ve bunun altına inilmesi mevcut hacim ve trendler kapsamında zor gözüküyor.

XRP fiyatı son birkaç günde aslında bu seviyenin üzerinde istikrar da gösterdi ve bu iyiye işaret olarak yorumlanıyor. Ancak XRP fiyatının buradan sonraki hareketleri belirsizlik içeriyor.

XRP fiyatı 16 Temmuz tarihinde seher vakti yıldızı formasyonunu oluşturdu ve bu da 0,65 dolar desteğinin üzerinde oldu. Bu mum formasyonu olası bir düşüş trendinin bozulması ve boğa ivmesinin ortaya çıkması olarak yorumlanıyor. Bu da XRP’nin 0,91 dolardan başlayan düşüşünün artık son bulduğunu düşündürüyor. XRP yatırımcıları için şimdi destekten alınan kuvvet ile yeni bir yükselişin kapısı aralanabilir.

XRP Yorumları

XRP için bunun üzerindeki kiritk seviyeler ise 0,91 dolar ve 1 dolar olarak görülüyor. Özellikle 1 dolar üzerinde bir tutunma belirtisi, her şeyi değiştirip tüm zamanların rekoruna doğru bir hareketliliği beraberinde getirebilir. Böyle bir durumda XRP fiyatı bundan tek etkilenen olmaz ve diğer altcoinler de benzer bir hareketlilik sergileyebilir. BB indikatörü de yukarı yönlü ivmeye işaret ediyor ve bu durum RSI tarafından da destekleniyor. XRP için kısacası şu an her indikatör olumlu duruma işaret ediyor ve yatırımcılar için kemerleri bağlama vakti gelmiş olabilir.

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