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  •   Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasasının yeni haftaya düşüş ile başlaması ile birlikte Bitcoin (BTC) de yeniden 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
  • Bitcoin'deki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
  • Analist, kripto para piyasasının yakın vadede yeniden yükselişlere devam edebilmesi adına Bitcoin'in 30.200 dolar fiyat seviyelerini koruması gerektiğini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
17:50
17 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin’deki son durumu değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, geçen hafta 13 Temmuz’da Ripple davasında çıkan tarihi karar ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakalasa da yeni haftanın ilk gününe düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,21 trilyon dolara geriledi. Ethereum (ETH) ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’lik değer kaybı ile 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasası, yeni haftaya nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, kripto para piyasasındaki yükselişin devam edebilmesi adına Bitcoin’in 30.200 dolar fiyat seviyelerini koruması gerektiğini öne sürdü.

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, lider kripto para birimi BTC‘nin 30.200 dolar fiyat seviyelerini koruması durumunda yükselişlerin devam edebileceğini belirtse de piyasada çok sayıda yatırımcının BTC’nin yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerine gerileyebileceğine yönelik bir beklenti içinde olduğunu da ifadelerine ekledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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