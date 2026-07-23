VanEck, Bitcoin arzında sıkışmanın derinleştiğini açıkladı

Bitcoin işlem hacimleri 2026’nın ilk yarısında görece zayıf seyrederken, varlık yönetim şirketi VanEck piyasadaki asıl dikkat çekici gelişmenin arz yapısında ortaya çıktığını bildirdi. Şirketin değerlendirmesine göre dolaşımdaki Bitcoin’in %60,8’i son 12 aydan uzun süredir blokzincir üzerinde hareket etmedi. Bu oran, tarihsel ölçekte yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

Arzın büyük bölümü hareketsiz kaldı

VanEck bu veriyi, uzun vadeli yatırımcıların elindeki arzı ölçen zincir üstü bir gösterge olarak ele alıyor. Yaklaşım, Glassnode’un yaygın kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıyor. Şirket, bu tabloyu Bitcoin’in kısa vadeli alım satım aracı olmanın ötesinde, yatırımcıların gözünde daha çok makro varlık niteliği taşıdığı şeklinde yorumluyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir kripto varlığın blokzincir üzerinde doğrudan izlenebilen işlem ve cüzdan hareketlerini ifade eder. Uzun vadeli yatırımcı arzı ise belirli bir süre boyunca hiç hareket etmeyen coin miktarını ölçerek satış baskısının gücüne dair ipucu verir.

VanEck, BlackRock ve Fidelity gibi büyük kurumların çıkardığı spot Bitcoin ETF’lerinde artık yüz binlerce BTC saklandığını da vurguladı. Bu durum, piyasadaki toplam arzın kayda değer bir bölümünün borsalardaki aktif emir defterlerinden fiilen çekildiğine işaret ediyor.

VanEck, 2026 yazındaki sakin görünümün altında sıkılaşan bir arz tablosu bulunduğunu ve dolaşımdaki Bitcoin’in %60,8’inin bir yılı aşkın süredir hareket etmediğini vurguluyor.

Kurumsal talep fiyat hareketlerini keskinleştirebilir

Fon yöneticileri ve yatırımcılar açısından bu yapı, likiditenin daralması halinde fiyat hareketlerinin daha sert hale gelmesi riskini gündeme getiriyor. Özellikle ETF’ler ve şirket bilançoları üzerinden gelen girişler sürerse, ani hacim artışları daha ince emir defterlerinde daha güçlü dalgalanmalara yol açabilir.

VanEck’in değerlendirmesinde, bu görünümün Bitcoin’in yalnızca spekülatif bir araç değil, aynı zamanda teminat olarak da önemini koruduğunu gösterdiği kaydedildi. Buna karşılık uzun vadeli yatırımcıların uygun gördükleri seviyelerde satışa geçebileceği, ETF para akışlarının ise piyasa duyarlılığına bağlı kalmayı sürdüreceği belirtildi.

Gözler faiz politikasında ve üçüncü çeyrek ETF akışlarında

Şirket, 2026 boyunca kurumsal birikimin ve sınırlı bireysel yatırımcı işlemlerinin bu durağan tabloyu destekleyebileceğini düşünüyor. Borsalar tarafında daha sığ emir defterleri beklentisi öne çıkarken, piyasanın yönü üzerinde belirleyici olabilecek başlıca unsurlar arasında ABD faiz politikası ile üçüncü çeyrekteki ETF akışları yer alıyor.

VanEck’e göre düşük hareketlilik ortamı, makroekonomik belirsizlik, 2026 boyunca süren kurumsal birikim ve zayıf bireysel yatırımcı işlemleriyle birlikte şekilleniyor.

VanEck, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir varlık yönetim şirketi olarak özellikle borsa yatırım fonları ve dijital varlık ürünleri alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Şirketin son değerlendirmesi, Bitcoin piyasasında hacim zayıf kalsa da arz tarafındaki daralmanın yakından izlendiğini gösteriyor.