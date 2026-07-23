Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple, kurumsal RLUSD işlemleri için Ripple Mint platformunu açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, kurumsal RLUSD işlemleri için Ripple Mint platformunu açtı.
  • ⚙️ Platform, $RLUSD için basım, geri ödeme ve entegrasyonu API ile destekliyor.
  • 🔔 Sistem, mutabakat ve transfer adımları için anlık bildirimler sağlıyor.
  • 🌐 Ripple, RLUSD’yi XRPL ve Ethereum’un ardından yeni ağlara genişletmeyi hedefliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple, kurumlara yönelik yeni platformu Ripple Mint’i kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre sistem, Ripple USD yani RLUSD için basım, geri ödeme, yönetim ve kurumsal sistemlere entegrasyon işlemlerini hem web arayüzü hem de API üzerinden yürütmeye imkan veriyor.

İçindekiler
1 Kurumsal kullanım için yeni altyapı
2 İşlevler ve düzenleyici çerçeve
3 Yeni ağlara genişleme planı

Kurumsal kullanım için yeni altyapı

Ripple Mint, dijital dolar kullanımının ödeme, hazine yönetimi ve blokzincir tabanlı mutabakat alanlarında yaygınlaşmasıyla artan kurumsal talebe yanıt vermeyi amaçlıyor. Mevcut RLUSD müşterilerine açılan platform, manuel süreçlerin yerine programlanabilir bir altyapı koyarak kurumların stabilcoin işlemlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyor.

Ripple, kurumların otomasyon, gerçek zamanlı görünürlük ve sorunsuz sistem entegrasyonu talebinin arttığını, Ripple Mint’in bu ihtiyaçlara yanıt vermek için geliştirildiğini açıkladı.

Şirket, daha önce RLUSD işlemlerinin ağırlıklı olarak platform tabanlı bir arayüz üzerinden yürüdüğünü, ancak büyük ölçekli kuruluşların manuel müdahaleyi azaltan ve iç sistemlerle doğrudan bağlantı kuran iş akışlarına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve kurumsal finans çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

İşlevler ve düzenleyici çerçeve

Ripple Mint üzerinden RLUSD basımı ve geri ödemesi yapılabiliyor, varlık desteklenen ağlar arasında taşınabiliyor, mutabakat süreci her aşamada izlenebiliyor ve hesap verilerine otomatik erişim sağlanabiliyor. Platform ayrıca itibari para mutabakatı, token basımı, blokzincir transferi ve ödeme adımları için webhook bildirimleri sunuyor.

Mini sözlük: Webhook, bir sistemde belirli bir olay gerçekleştiğinde başka bir sisteme otomatik bildirim gönderen entegrasyon yöntemidir. API ise farklı yazılımların birbiriyle veri paylaşmasını ve işlem yapmasını sağlayan teknik arayüzdür.

Ripple, RLUSD’nin New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından ruhsatlandırılmış Standard Custody & Trust Company tarafından ihraç edildiğini duyurdu. Şirkete göre bu yapı, bankalar, finans teknolojisi şirketleri, borsalar ve diğer kurumların ihtiyaç duyduğu uyum ve şeffaflık şartlarını destekliyor.

Ripple, RLUSD’nin düzenlemeye tabi bir stabilcoin olarak kurumsal ölçekte finansal operasyonlar için konumlandırıldığını vurguluyor.

Yeni ağlara genişleme planı

RLUSD ilk aşamada XRPL ve Ethereum üzerinde kullanıma sunulmuştu. Ripple şimdi bu varlığı XRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink ve Unichain ağlarına taşımayı hedefliyor. Bu genişleme, RLUSD’nin borsalar, merkeziyetsiz finans uygulamaları, ödeme platformları ve tokenleştirilmiş finansal hizmet altyapısında daha fazla kullanım alanı bulmasına katkı sağlayabilir.

BaşlıkDetay
Mevcut ağlarXRPL, Ethereum
Planlanan ağlarXRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink, Unichain
Hedef kullanım alanlarıBorsalar, DeFi, ödeme platformları, tokenleştirilmiş finans

Stabilcoin pazarında düzenleyici netliğin artması ve kurumsal ilginin güçlenmesi rekabeti hızlandırmış durumda. Ripple, RLUSD’nin diğer bazı stabilcoinlerden farklı olarak düzenleyici çerçeve altında ihraç edilmesini ve birden fazla ağda çalışabilmesini öne çıkarıyor.

Şirket, Ripple Mint’i zamanla kurumsal stabilcoin işlemleri ve likidite yönetimi için daha kapsamlı bir platforma dönüştürmeyi planlıyor. Önümüzdeki dönemde API yetenekleri, otomasyon araçları ve blokzincir bağlantılarında yeni geliştirmeler gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de çok yıllı kırılım testi sürerken 0,85 dolar desteği öne çıkıyor

XRP’de büyük cüzdanların payı 5 haftada %2,8 arttı

XRP Ledger’da aktif kullanıcı sayısı 157 bine yükseldi

XRP Ledger, Rare Evo 2026’da geniş katılımla sahne alacak

David Schwartz, Nik Bougalis için kod yazmaya dönebileceğini açıkladı

XRP 1,20 dolar direncine yaklaşırken ETF girişleri hızlandı

XRP Ledger, yapay zeka destekli 1 milyon ödemeyi aştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 84.569 dolara kadar teknik direnç zayıfladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 84.569 dolara kadar teknik direnç zayıfladı
BITCOIN (BTC)
Dokuz şirket Bitcoin güvenliği için 15 milyon dolar ayırdı
COINBASE
XRP’de çok yıllı kırılım testi sürerken 0,85 dolar desteği öne çıkıyor
RIPPLE (XRP)
Revolut üzerinden Satoshi Nakamoto’nun cüzdanlarına 5 bin dolar gönderildi
BITCOIN (BTC)
HBAR’da direnç kırıldı, alım baskısının arttığı görülüyor
Hedera (HBAR)
Lost your password?