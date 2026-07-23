🚨 Ripple, kurumsal RLUSD işlemleri için Ripple Mint platformunu açtı.

Ripple, kurumlara yönelik yeni platformu Ripple Mint’i kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre sistem, Ripple USD yani RLUSD için basım, geri ödeme, yönetim ve kurumsal sistemlere entegrasyon işlemlerini hem web arayüzü hem de API üzerinden yürütmeye imkan veriyor.

Kurumsal kullanım için yeni altyapı

Ripple Mint, dijital dolar kullanımının ödeme, hazine yönetimi ve blokzincir tabanlı mutabakat alanlarında yaygınlaşmasıyla artan kurumsal talebe yanıt vermeyi amaçlıyor. Mevcut RLUSD müşterilerine açılan platform, manuel süreçlerin yerine programlanabilir bir altyapı koyarak kurumların stabilcoin işlemlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyor.

Ripple, kurumların otomasyon, gerçek zamanlı görünürlük ve sorunsuz sistem entegrasyonu talebinin arttığını, Ripple Mint’in bu ihtiyaçlara yanıt vermek için geliştirildiğini açıkladı.

Şirket, daha önce RLUSD işlemlerinin ağırlıklı olarak platform tabanlı bir arayüz üzerinden yürüdüğünü, ancak büyük ölçekli kuruluşların manuel müdahaleyi azaltan ve iç sistemlerle doğrudan bağlantı kuran iş akışlarına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve kurumsal finans çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

İşlevler ve düzenleyici çerçeve

Ripple Mint üzerinden RLUSD basımı ve geri ödemesi yapılabiliyor, varlık desteklenen ağlar arasında taşınabiliyor, mutabakat süreci her aşamada izlenebiliyor ve hesap verilerine otomatik erişim sağlanabiliyor. Platform ayrıca itibari para mutabakatı, token basımı, blokzincir transferi ve ödeme adımları için webhook bildirimleri sunuyor.

Mini sözlük: Webhook, bir sistemde belirli bir olay gerçekleştiğinde başka bir sisteme otomatik bildirim gönderen entegrasyon yöntemidir. API ise farklı yazılımların birbiriyle veri paylaşmasını ve işlem yapmasını sağlayan teknik arayüzdür.

Ripple, RLUSD’nin New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından ruhsatlandırılmış Standard Custody & Trust Company tarafından ihraç edildiğini duyurdu. Şirkete göre bu yapı, bankalar, finans teknolojisi şirketleri, borsalar ve diğer kurumların ihtiyaç duyduğu uyum ve şeffaflık şartlarını destekliyor.

Ripple, RLUSD’nin düzenlemeye tabi bir stabilcoin olarak kurumsal ölçekte finansal operasyonlar için konumlandırıldığını vurguluyor.

Yeni ağlara genişleme planı

RLUSD ilk aşamada XRPL ve Ethereum üzerinde kullanıma sunulmuştu. Ripple şimdi bu varlığı XRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink ve Unichain ağlarına taşımayı hedefliyor. Bu genişleme, RLUSD’nin borsalar, merkeziyetsiz finans uygulamaları, ödeme platformları ve tokenleştirilmiş finansal hizmet altyapısında daha fazla kullanım alanı bulmasına katkı sağlayabilir.

Başlık Detay Mevcut ağlar XRPL, Ethereum Planlanan ağlar XRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink, Unichain Hedef kullanım alanları Borsalar, DeFi, ödeme platformları, tokenleştirilmiş finans

Stabilcoin pazarında düzenleyici netliğin artması ve kurumsal ilginin güçlenmesi rekabeti hızlandırmış durumda. Ripple, RLUSD’nin diğer bazı stabilcoinlerden farklı olarak düzenleyici çerçeve altında ihraç edilmesini ve birden fazla ağda çalışabilmesini öne çıkarıyor.

Şirket, Ripple Mint’i zamanla kurumsal stabilcoin işlemleri ve likidite yönetimi için daha kapsamlı bir platforma dönüştürmeyi planlıyor. Önümüzdeki dönemde API yetenekleri, otomasyon araçları ve blokzincir bağlantılarında yeni geliştirmeler gündeme gelebilir.