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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 84.569 dolara kadar teknik direnç zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 65.500 doların üzerine çıkarak teknik görünümünü güçlendirdi.
  • 📊 61.840 ile 63.111 dolar aralığında 1,3 milyondan fazla BTC el değiştirdi.
  • 📈 Analistlere göre $BTC'de 84.569 dolara kadar belirgin bir arz boşluğu bulunuyor.
  • 🗓️ 28 ve 29 Temmuz'daki Fed toplantısı öncesinde piyasa sakinliğini koruyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin 65.500 doların üzerine çıktı ve temmuz başındaki %13’lük düşüşü tamamen geri aldı. Fiyat hareketinde öne çıkan unsur, ağ içi verilerde görülen güçlü bir birikim oldu. Özellikle URPD verisi, 62.000 dolar çevresinde satıcı likiditesinin büyük ölçüde emildiğine işaret etti.

İçindekiler
1 62.000 dolar çevresinde yoğun birikim
2 84.569 dolara kadar arz boşluğu
3 Fed toplantısı öncesi sakin görünüm

62.000 dolar çevresinde yoğun birikim

61.840 ile 63.111 dolar aralığında büyük oyuncuların, ETF kanalıyla işlem yapanlar dahil, düzenli alım yaptığı görülüyor. Bu süreçte piyasadaki satış baskısının önemli bölümü karşılandı ve eldeki arzın büyük kısmı el değiştirdi. Böylece 1,3 milyondan fazla BTC’nin işlem gördüğü dikkat çekici bir hacim kümesi oluştu.

Mini sözlük: URPD, yani UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı, Bitcoin’de coin’lerin en son hangi fiyat seviyelerinde el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir ölçümdür. Bu veri, hangi bölgelerde güçlü maliyet tabanı ve olası destek ya da satış baskısı oluştuğunu anlamak için kullanılır.

Bu birikim, yalnızca temmuzdaki geri çekilmeyi durdurmakla kalmadı. Aynı zamanda düşüş yönlü baskının derinleşmesini sınırlayan sağlam bir taban oluşturdu. Analistler, bu bölgenin yeni bir yükseliş dalgası için başlangıç noktası haline gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Ali Martinez, mevcut fiyat seviyesinden 84.569 dolara kadar belirgin bir arz boşluğu bulunduğunu, bu aralıkta satışa gelebilecek büyük coin kümelerinin görülmediğini aktarıyor.

84.569 dolara kadar arz boşluğu

Analist Ali Martinez, 65.500 doların üzerindeki görünümde dikkat çeken unsurun teknik direnç eksikliği olduğunu belirtiyor. Martinez’e göre mevcut spot seviyeler ile 84.569 dolar arasında kayda değer bir arz yoğunluğu bulunmuyor. Bu da yeni talep geldiği takdirde fiyatın yukarı yönlü hareketinde daha az engelle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Güçlü birikim bölgesi61.840 ile 63.111 dolarSatış likiditesinin emildiği alan
Mevcut eşik65.500 dolar üzeriYukarı yönlü görünümün güçlendiği seviye
Öne çıkan satış duvarı582.000 BTC84.569 dolara yaklaşırken izlenen yoğun arz

Martinez, önemli satış duvarının 582.000 BTC ile daha yukarıda bulunduğunu ve bu arzın ancak fiyat 84.569 dolar hedefine yaklaşırken belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor. Bu tablo, talebin güçlenmesi halinde yukarı hareketin teknik açıdan daha açık bir zeminde ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Fed toplantısı öncesi sakin görünüm

ABD Merkez Bankası’nın 28 ve 29 Temmuz tarihlerindeki toplantısı öncesinde dış piyasalarda görece sakin bir görünüm izleniyor. Yerel jeopolitik gerilimler kısa vadeli oynaklığı sınırlasa da, zincir üstü verilerde görülen güç dengesi şimdilik değişmiş görünmüyor.

62.000 dolar çevresindeki taban, bir milyon BTC’yi aşan birikimli hacimle desteklenirken, büyük sermaye alt seviyelerde likiditeyi önemli ölçüde kilitlemiş durumda.

Bu nedenle piyasada odak noktası, 62.000 dolar bölgesinin ne kadar güçlü savunulacağı ve yeni talebin ne ölçüde hızlanacağına çevrildi. Mevcut veriler, Bitcoin’in yıllık zirvelere doğru yeni bir fiyat hareketinin eşiğinde olabileceğini gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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