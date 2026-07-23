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BITCOIN (BTC)

Louisiana emeklilik fonu, Strategy yatırımıyla Bitcoin payını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Louisiana emeklilik fonu, Strategy yatırımıyla Bitcoin bağlantılı pozisyonunu büyüttü.
  • 📈 Fonun Strategy portföyü 21.300 hisseye ve yaklaşık 2,13 milyon dolara ulaştı.
  • 🪙 Louisiana fonu, $BTC'ye doğrudan alım yerine halka açık bir şirket üzerinden erişim sağladı.
  • 🏛️ Emeklilik fonları, oynaklık ve saklama riski nedeniyle dolaylı kripto yatırımlarına yöneliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de 16,3 milyar dolarlık varlık yöneten Louisiana Eyalet Çalışanları Emeklilik Sistemi, Bitcoin bağlantılı yatırımını Strategy hisselerindeki alımını büyüterek artırdı. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre fonun Strategy portföyü 21.300 hisseye ulaştı ve bu pozisyonun değeri yaklaşık 2,13 milyon dolar oldu.

İçindekiler
1 Dolaylı Bitcoin yatırımı öne çıktı
2 Strategy’nin rolü
3 Emeklilik fonlarında temkinli yaklaşım sürüyor

Dolaylı Bitcoin yatırımı öne çıktı

Bu adım, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan alım yapmak yerine bilançolarında kripto varlık tutan halka açık şirketler üzerinden dolaylı biçimde erişim sağlamayı tercih ettiği eğilimi güçlendirdi. Louisiana fonu da Strategy hisseleri aracılığıyla Bitcoin piyasasındaki hareketlere bağlı bir pozisyon taşımayı sürdürüyor.

Louisiana Eyalet Çalışanları Emeklilik Sistemi, Strategy hisselerindeki payını 21.300 adede çıkararak yaklaşık 2,13 milyon dolarlık bir pozisyona ulaştı.

Fon, Strategy yatırımına daha önce portföyünün bir parçası olarak giriş yapmıştı. Son artış ise pozisyonun kapatılmadığını, tersine genişletildiğini gösterdi. Bu tablo, bazı geleneksel yatırımcıların yüksek oynaklık endişelerine rağmen Bitcoin’e bağlı varlıklara daha kontrollü kanallardan yaklaşmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Strategy’nin rolü

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Strategy, iş zekası yazılımı alanındaki geçmişinin yanında son yıllarda Bitcoin odaklı hazine politikasıyla öne çıktı. Şirket, sermaye artırımları ve borçlanma araçlarıyla ek Bitcoin alımları yaparak dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerinden birini oluşturdu.

Bu yapı nedeniyle Strategy hisselerinin performansı, büyük ölçüde şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının değerine duyarlı kabul ediliyor. Louisiana emeklilik fonunun tercihi de doğrudan Bitcoin saklama yükümlülüğü üstlenmeden, düzenlenmiş bir borsa şirketi üzerinden bu fiyat hareketlerine katılma imkanı sağlıyor.

Strategy, Bitcoin birikimini sürdürürken geleneksel yatırımcılar için kripto piyasasına dolaylı erişim sunan başlıca şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Emeklilik fonlarında temkinli yaklaşım sürüyor

Emeklilik fonları uzun süre doğrudan kripto para yatırımlarından uzak durdu. Fiyat dalgalanmaları, saklama süreçleri ve düzenleyici belirsizlikler bu mesafede etkili oldu. Buna karşın bazı büyük fonlar, halka açık şirketler, borsa yatırım ürünleri ve dijital varlık bağlantılı araçlar üzerinden sınırlı maruziyet kurmaya başladı.

Louisiana fonunun son hamlesi, kamu çalışanlarının emeklilik varlıklarını yöneten kurumsal yapıların da bu alandaki seçenekleri daha yakından değerlendirdiğini gösterdi. Ancak yapılan yatırım doğrudan Bitcoin alımı yerine, Bitcoin rezerviyle öne çıkan bir şirkete yönelmiş durumda.

Böylece fon, Bitcoin’in olası fiyat yükselişinden faydalanma imkanını korurken cüzdan yönetimi ve saklama gibi operasyonel süreçleri üstlenmemiş oluyor. Kurumsal yatırım tarafında bu modelin, özellikle risk yönetimine öncelik veren büyük portföylerde bir süre daha öne çıkması bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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