Kripto para ekosisteminin genelinde fiyatlar düşse de, yaşanan ayı sezonu uzun vadeli yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian’ın risk sermayesi şirketi Seven Seven Six, bu fırsattan yararlanmak için bir kripto para yatırım fonu için 177,6 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Benzer şekilde, Galaxy Digital ve Genesis’in eski yöneticileri 500 milyon dolarlık bir fon toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın vade de kripto para piyasalarında belirsizlik hakim olsa da uzun vadeli yatırımcılar dipten alımlar için fırsat arıyor olabilir. Piyasalarda durum böyle iken lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) destek seviyelerinin üzerinde kalabilecek mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 30 Ağustos tarihinde düşüş trendi çizgisinden aşağı yönlü geriledi, ancak yaşanan değer kaybının tek olumlu yönü ise boğaların 19.500 dolar civarında düşüşü satın almasıdır. Ayrıca boğalar, 31 Ağustos’ta tekrar fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmaya çalışıyor. Alıcılar bu girişiminde başarılı olurlarsa, BTC/USDT paritesi dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye olan 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 21.325 dolara yükselebilir. Ancak fiyat bu seviyeden düşerse, ayılar pariteyi 18.910 ila 18.626 dolar arasındaki güçlü bir destek bölgesine çekmeye çalışacaktır. Bu bölgenin altında bir kırılma ve kapanış, kritik desteğin 17.622 dolardan yeniden test edilmesine sebep olabilir.

Bu varsayımın aksine boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa parite 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi (SMA) olan 22.333 dolara yükselebilir. Boğalar bu engeli de aşarsa, parite yukarı yönlü hareketinde ivme kazanabilir ve 25.211 dolardan genel dirence doğru yükselebilir. Ancak bu yönlü hareketin başarılı olma olasılığı mevcut konumda zor görünüyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 29 Ağustos tarihinde 1.422 dolardan yükseldi ve baş ve omuz deseninin boyun çizgisinin üzerine bir girişimde bulundu. Bu hareket kripto para biriminde 26 Ağustos’ta yaşanan çöküşün bir ayı tuzağı olabileceğini gösteriyor. Alıcılar akıllı sözleşme platformunun fiyatını hareketli ortalamanın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Verilen çabalarında alıcılar başarılı olursa ETH/USDT paritesi 1.700 dolardan genel direnç bölgesine yükselebilir. Belirtilen bölge üzerinde durulması gereken önemli bir seviye çünkü bunun üzerinde bir kırılma ve kapanış, olası bir ralli ile fiyatın 2.000 dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabilir.

Öte yandan kripto para birimindeki bu yükseliş görünümü, fiyat 1.422 doların altına düşerse geçersiz kılınabilir. Böyle bir hareket gerçekleşirse parite 1.280 dolara ve daha sonra 1.050 dolara kadar gerileyebilir.