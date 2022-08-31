Reklam
Al / Sat

Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) yaşanan genel piyasa düşüşünün ardından dikkat edilmesi gereken kritik destek seviyeleri!
22:52
31 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para ekosisteminin genelinde fiyatlar düşse de, yaşanan ayı sezonu uzun vadeli yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian’ın risk sermayesi şirketi Seven Seven Six, bu fırsattan yararlanmak için bir kripto para yatırım fonu için 177,6 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Benzer şekilde, Galaxy Digital ve Genesis’in eski yöneticileri 500 milyon dolarlık bir fon toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın vade de kripto para piyasalarında belirsizlik hakim olsa da uzun vadeli yatırımcılar dipten alımlar için fırsat arıyor olabilir. Piyasalarda durum böyle iken lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) destek seviyelerinin üzerinde kalabilecek mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 30 Ağustos tarihinde düşüş trendi çizgisinden aşağı yönlü geriledi, ancak yaşanan değer kaybının tek olumlu yönü ise boğaların 19.500 dolar civarında düşüşü satın almasıdır. Ayrıca boğalar, 31 Ağustos’ta tekrar fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmaya çalışıyor. Alıcılar bu girişiminde başarılı olurlarsa, BTC/USDT paritesi dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye olan 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 21.325 dolara yükselebilir. Ancak fiyat bu seviyeden düşerse, ayılar pariteyi 18.910 ila 18.626 dolar arasındaki güçlü bir destek bölgesine çekmeye çalışacaktır. Bu bölgenin altında bir kırılma ve kapanış, kritik desteğin 17.622 dolardan yeniden test edilmesine sebep olabilir.

Bu varsayımın aksine boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa parite 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi (SMA) olan 22.333 dolara yükselebilir. Boğalar bu engeli de aşarsa, parite yukarı yönlü hareketinde ivme kazanabilir ve 25.211 dolardan genel dirence doğru yükselebilir. Ancak bu yönlü hareketin başarılı olma olasılığı mevcut konumda zor görünüyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 29 Ağustos tarihinde 1.422 dolardan yükseldi ve baş ve omuz deseninin boyun çizgisinin üzerine bir girişimde bulundu. Bu hareket kripto para biriminde 26 Ağustos’ta yaşanan çöküşün bir ayı tuzağı olabileceğini gösteriyor. Alıcılar akıllı sözleşme platformunun fiyatını hareketli ortalamanın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Verilen çabalarında alıcılar başarılı olursa ETH/USDT paritesi 1.700 dolardan genel direnç bölgesine yükselebilir. Belirtilen bölge üzerinde durulması gereken önemli bir seviye çünkü bunun üzerinde bir kırılma ve kapanış, olası bir ralli ile fiyatın 2.000 dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabilir.

Öte yandan kripto para birimindeki bu yükseliş görünümü, fiyat 1.422 doların altına düşerse geçersiz kılınabilir. Böyle bir hareket gerçekleşirse parite 1.280 dolara ve daha sonra 1.050 dolara kadar gerileyebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Yükseliş Ne Zaman Başlıyor?
Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin ve Altcoin’lerde Yükseliş Ne Zaman Başlıyor?
Piyasa Güne Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Piyasa Güne Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022