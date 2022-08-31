Bitcoin küçük bir aralıkta hareketine devam ederken analistlerden tahminler birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Son yapılan yorum ise ilgi çekebilir.

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Yatırımcılar temkinli hareketlerine devam ederken, Bitcoin düşüş momentumu bu yıl henüz yavaşlamadı. Bitcoin bir ay sonra yine 20.000 doların altına inerken, yatırımcı topluluğu dibe doğru hareketin ne zaman biteceğini anlamaya çalışıyor. Tarihsel veriler, Bitcoin dip zamanının tüm zamanların en yüksek seviyesine göre zamanlanmasıyla ilgili belirli bir zaman çizelgesi olduğunu gösteriyor.

Bu seviyelerde bile BTC, potansiyel olarak piyasa döngüsünün dibini gerçekleştirmesinden birkaç ay uzakta. Yaklaşan Ethereum Merge etkinliğinin BTC dahil diğer kripto para birimlerini nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

Bitcoin Ne Kadar Süre Düşecek?

Devam eden kripto kışı, Bitcoin’in dibini nerede bulacağını tahmin etmeyi oldukça tahmin edilemez bir hala getirdi. Şimdiye kadar, 68.000 dolar civarındaki son boğa piyasası zirvesinden bu yana neredeyse 300 gün geçti.

Bu ayın başlarında BTC, 25.000 dolar seviyesine yaklaştığında bir boğa piyasası ortamı umutlarını artırdı. Bu arada, Bitcoin (BTC) en son 20.000 doların altında işlem gördüğünde Temmuz ayının ortasındaydı. Fiyat takipçisi CoinMarketCap’e göre BTC, son 24 saatte %1.59 artışla 20.150 dolardan işlem görüyordu. Haftalık bazda, mevcut fiyat aralığı hala %6.63 daha düşük.

Analistten Yorum Geldi

Geçmiş verilerin analizine göre, Bitcoin düşüş momentumu, son boğa piyasasının zirvesinin görülmesinin ardından yaklaşık 365 gün devam etmişti. Bu hesaplamaya göre, kripto analisti Rekt Capital’e göre Bitcoin, dip noktasından yaklaşık iki ay uzakta.

Rekt Capital şu açıklamayı yaptı:

Tarihsel olarak, BTC ayı piyasaları, önceki boğa piyasası zirvesinden yaklaşık 365 gün sonra mutlak dip fiyatlarını bulma eğilimindedir. Boğa piyasasının zirvesinden bu yana neredeyse 300 gün geçti. Yani tarih tekerrür ederse, BTC dip seviyesi hala en az iki ay uzakta.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Şu Anda Zararda

Mevcut işlem aralığında, BTC yatırımcılarının, gerçekleşmemiş kayıplarda faaliyet gösterdiği söyleniyor. İstatistiklere göre, uzun vadeli Bitcoin sahipleri şu anda paralarını zararda harcıyorlar. Ayrıca, piyasa değeri ile gerçekleşen değer (MVRV), tüccar topluluğunda olumsuz bir duyguya işaret ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.