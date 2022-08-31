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Kripto para piyasalarında olağandışı günler yaşamaya devam ediyoruz. Birkaç dakika önce yeni bir gelişme oldu. Kripto para milyarderi Michael Saylor hakkındaki bu gelişme onu ipin ucuna götürebilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.920 dolara kadar düştü. İşte detaylar.

Michael Saylor Dava

DC AG Michael Saylor’a vergi sahtekarlığından dava açtı. Dava aynı zamanda MicroStrategy şirketinin de ilgilendiriyor. Kısa süre önce şirketin CEO’luk görevinden ayrılan Saylor, Bitcoin için hedeflerine odaklanarak çalışmalarına devam edeceğini söylemişti. Ancak bu son şikayet, istifanın vergi olayıyla bağlantısını akıllara getirdi. İlerleyen saatlerde Saylor tarafından bu gelişmeye yapılacak yorum heyecanla merak ediliyor.

Karl A. Racine şunları söyledi;

“Bugün, on yıldan fazla bir süredir Bölge’de yaşayan, ancak DC gelir vergisi ödemeyen milyarder bir teknoloji yöneticisi olan Michael Saylor’u vergi sahtekarlığı nedeniyle dava ediyoruz. Ayrıca şirketi MicroStrategy’ye, DC’de yaşarken kazandığı yüz milyonlarca doları yasal olarak borçlu olduğu vergilerden kaçmasına yardım etmek için komplo kurmaktan dava açıyoruz. Bu, DC’nin yakın zamanda değiştirilen Yanlış İddialar Yasası kapsamında, muhbirleri, ikametgahlarını yanlış tanıtarak vergi yasalarımızdan kaçan sakinleri bildirmeye teşvik eden ilk davadır. @ChmnMendelson liderliğinde, @councilofdc oybirliğiyle yasayı güncelledi ve bize uygulama yetkisi verdi.”

Saylor yazı hazırlandığı sırada henüz bir açıklama yayınlamadı. 2022 yılının sadece ağustos ayında bile çok fazla olay yaşadık. Powell tarafından yapılan yumuşak iniş yok minvalindeki açıklamalar, Avalanche hakkında ortaya atılan iddialar, Saylor’a açılan bu dava, kripto para piyasaları gerçek anlamla olağandışı günler yaşıyor.

Kripto Paralar ve Vergi

IRS birkaç yıldır kripto para özelindeki çalışmalarına devam ediyor. ABD’nin İç Gelir Servisi, kripto paralarla ilgilenen vatandaşların kazançlarını yakından inceliyor. Hatta bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl ekibini genişletmeye başladığını ve eğittiklerini de duyurdular. Stake gelirlerine kadar incelemeler yapan IRS, geçtiğimiz yıl gelir beyanında kripto varlıkları zorunlu hale getirmişti. Kripto paralarda vergi konusu tüm devletler için öncelikli alan oldu. ABD, Hindistan gibi çok sayıda ülke, yatırımcıları korumaya yönelik hamlelerden önce vergi konusunu gündeme getirdi ve yürürlüğe koydu.

Washington DC Başsavcısı Karl Racine tarafından eski MicroStrategy CEO’su Michael Saylor‘a açılan bu davanın kripto paralarla bağlantısının olup olmadığı merak ediliyor. Racine, Bitcoin evangelistinin DC’yi dolandırıcılık yapmakla suçlayarak hiçbir zaman DC gelir vergisi ödemediğini söylüyor. 2000 yılının sonlarında, Saylor ve diğer MicroStrategy yöneticileri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile anlaşmak için 11 milyon dolar ödemeyi kabul etti. O günlerde Saylor dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

Güncelleme: Karl Racine tarafından yapılan açıklama eklendi.