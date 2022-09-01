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En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız

En büyük değiştirilemez token (NFT) pazar yeri OpenSea, The Merge güncellemesine hazırlanan Ethereum ağı için önemli bir açıklama yaptı.
09:45
1 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük değiştirilemez token (NFT) pazar yeri OpenSea, The Merge güncellemesinin tamamlanmasının ardından özel olarak Ethereum Blockchain’inin hisse kanıtı (Proof of Stake) sürümüne dayalı NFT’lerin desteklenmesinin planlandığı açıkladı.

“Ethereum PoS’u Destekleyeceğiz”

OpenSea, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir dizi tweet’te “İlk ve en önemlisi, yalnızca güncellenmiş olan PoS (hisse kanıtı) Blockchain’indeki NFT‘leri desteklemeye kararlıyız.” dedi.

The Block’un sağladığı verilere göre bugüne kadar NFT pazar yerinde yaklaşık 31 milyar dolar değerinde Ethereum Blockchain‘i bağlantılı NFT işlem gördü. Diğer Blockchain’lere bağlı NFT’ler için ticaret hacimlerini gölgede bırakan bu toplamın tamamına Ethereum‘un mevcut çalışma kanıtı (PoW) sürümü tarafından desteklenen NFT’lerde alım satım yaparak ulaşıldı.

Ethereum’un iş kanıtından hisse kanıtına geçişindeki son aşama olan The Merge, bu ay, 15 Eylül’de Beacon Chain ve onun doğrulayıcılarının (validator) Blockchain ağının temeli olduğunu görecek. Bu geçişten Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan birden farklı alan etkilenecek ve şu anda tüm bunlar geçişe hazırlanmakla meşgul.

OpenSea, attığı tweet’lerinden birinden “yumuşak bir geçiş” sunulması için hazırlanıldığı belirtilirken, durumun “izle, yönet ve baştan sona iletişimde kal” yöntemini şart koştuğu aktarıldı.

“Hiçbir Hard Fork için Destek Sunulmayacak”

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, kısa süre önce Blockchain’in daha az elektrik enerjisi kullanımını gerektiren sisteme geçmesinin ardından Ethereum’un hard fork’lanmasıyla (sert çatallanma) ortaya çıkan kripto paraları listelemeye açık olduğunu belirtti. Şu an için Ethereum’un ağının PoS’a geçişiyle ortaya çıkması beklenen kripto para ETHPoW. ETHPoW olarak bilinen fork, Ethereum ana ağından ayrılmayı ve ana ağın sonlandıracağı madencilik operasyonlarını devam ettirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan NFT pazar yeri OpenSea, Ethereum’un hard fork’u veya hard fork’ları için destek verilmeyeceğini belirtti. Atılan tweet’lerin birinde “Potansiyel hard fork’lar hakkında spekülasyon yapmak istemesek de hard fork sonucu ortaya çıkacak olan ETHPoW’daki NFT’leri için mevcut olduğu ölçüde destek sunulmayacak veya OpenSea’da listelenemeyecekler.” dedi.

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