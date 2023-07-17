Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olmasına rağmen başı bir türlü dertten kurtulmayan Binance, sorunların devamı sebebiyle BNB için de kötü senaryolara yol açıyor. Binance Coin (BNB), yaşanan bu kriz ortamında bir türlü belini doğrultamadı ve kötü durum senaryoları devam edecek gibi gözüküyor. Son haftalarda ciddi baskı altında kalan BNB, bu yılın en yüksek seviyesinin %31 gerisinde.

BNB, İvmeyi Kaybetti

Birçok kripto para birimi geçen hafta gelen XRP haberi ile ciddi bir hareketlilik elde etmişti. Ripple ve SEC davasında XRP lehine gelen ön karar BTC de dahil birçok kripto parayı zirveye taşısa da BNB sıkı aralıktan çıkamadı. Aslında SEC’nin dava ettiği Binance’e bağlı olan BNB’nin bu haberden en olumlu etkilenenlerden birisi olması beklenirken bunun olmaması korkuyu körükledi.

SEC ve Binance davasının nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek için henüz çok erken. Ripple davasında ön karar bile ilk tarihin üzerinden iki yıl geçmesinden sonra gelmişti. Binance’in son olarak borsadan çıkış yapan hacmin artışına işaret etmesi de kullanıcılarda panik yarattı.

BNB fiyatı an itibarıyla 244 dolar seviyesinde sıkışıp kaldı ve 265 dolardan düşüş yaşadı. Son 24 saat içerisinde %2 değer kaybeden BNB için 240 doların altı ise 210 dolara kadar hızlı bir düşüşü beraberinde getirebilir.

Mevcut günlük grafiğe bakıldığında BNB fiyatının ciddi bir düşüş aralığına sıkışıp kaldığı görülüyor. Özellikle olumsuz bir flama formasyonu yaratan BNB, önümüzdeki günlerde düşüşünü derinleştirebilir. Bu flama formasyonu genellikle düşüş ile ilişkilendirilmektedir.

BNB Fiyatı Son Durum

BNB fiyatı 50 günlük ve 25 günlük hareketli ortalamaların altına geriledi. Bu sebeple ortaya çıkan flama formasyonu çok daha kötü bir durumu beraberinde getirebilir. Kısa süre içerisinde 240 doların altına inmesi beklenen BNB, böyle bir durumda ilk 220 dolara çekilecektir. Binance’in bu kapsamda BNB’ye destek için bir süre belirli seviyeleri tutması beklense de artan hacim baskısı Binance’in de elini kolunu bağlayabilir.