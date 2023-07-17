Kral kripto para birimi yeniden dar bir aralığa girdi ve burada işlem görmeye devam ediyor. Ancak yeni bir bozulma göreceğiz. Geçmişte birçok kez fiyatın uzun süre yatay ve dar aralıkta işlem gördükten sonra büyük kırılmalar yaşadığına şahit olduk. Peki piyasa uzmanlarının, güncel on-chain verilerine önümüzdeki döneme dair beklentileri neler?

Bitcoin (BTC) Yorum Tahmin

BTC fiyat hareketi, yatırımcılara trendi değiştirmek için ne gerekebileceğini merak ettikleri için sinir bozucu bir dejavu hissinden biraz daha fazlasını veriyor. Düşük zaman dilimlerinde, bir trendin Bitcoin‘de tam olarak eksik olan şey olduğunu söylemek daha doğru olabilir. En büyük kripto para birimi, boğaların mı yoksa ayıların mı kazanacağına karar veremeden haftalarca yukarı ve aşağı yönlü likidite cepleri arasında gidip geldi.

Bu mücadele öngörülebilir bir düzenlilikle devam ediyor ve hiçbir şey ne makroekonomik veri baskıları ne kurumsal katılım ne de başka bir şey işleri değiştiremedi. Kimi zamanlar gelen alakasız verilere göre şekillenen fiyat şimdi tepkisizliğini koruyor.

On-chain veriler BTC tarafında yatırımcı tabanı arasında yeniden birikim aşamasına işaret ediyor ve muhtemelen daha önemli bir piyasa hareketinden önce “fırtına öncesi sessizlik” dönemindeyiz.

Kripto Yorumcuları Tahmin

Sıkıcı yatay hareketin yakında bozulacağından emin olan yatırımcılar şimdi piyasa uzmanlarının yorumlarını merak ediyor. Birçok analist fiyata dair aylardır iddialı tahminlerde bulundu ancak 31.000 dolar üzerindeki tahminlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Üstelik aşırı satışları kral kriptoyu 15.000 doların altına iteceğini söyleyen yorumcular da yanıldı. Popüler trader ve kripto yorumcusu Daan Crypto Trades şunları söyledi;

“Benim için oldukça kolay. Boğaların, çöplükten kaynaklanan verimsizliği kapatmayı düşünmem için 30.500 doları geri alması gerekiyor. O zamana kadar, temel durumum fiyatın likiditeyi 29.500 dolarda araması.”

Credible Crypto için, neredeyse bir aydır görülmeyen bir alan olan 27.400 dolar seviyesi imkansız görünmüyor.

Üçüncü analist Crypto Tony ise 28.300 dolara doğru bir düşüşün yaklaştığına inanıyor. Kripto trader Jelle, Bitcoin’in göreceli güç endeksinde (RSI) devam eden bir savaş olduğunu ve son zamanlarda fiyat yörüngesiyle düşüş eğilimi gösterdiğini belirtti.