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Bu Tahmine Dikkat! Uzman Bitcoin İçin Sıradaki Muhtemel 2 Şeyi Açıkladı!

Özet

  • Kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin'de boğa piyasasının başladığını teyit etmek için ulaşması gereken önemli hedef seviyeyi verdi.
  • Merten, yükseliş için 28 bin ile 32 bin dolar arasındaki kanalın geçilmesi gerektiğine inanıyor.
  • Analiste göre bu kanalın geçilmemesi sert bir düşüşün yaşanmasının önünü açabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:31
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti Nicholas Merten, boğa piyasasının başladığının teyiti için Bitcoin‘in (BTC) ulaşması gereken temel hedef seviyeyi paylaştı. Analist ayrıca yaşanması muhtemel sert düşüş için de uyarıda bulundu. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu 2 senaryo.

Bitcoin’de Yükseliş İçin Olması Gerekeni Özetledi

Kripto para analisti Merten, Bitcoin‘in yaklaşık altı aydır işlem gördüğü aralığın üzerine çıkamaması halinde sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Analist Bitcoin’in fiyatının yükselebilmesi için en büyük kripto paranın izlemesi gereken fiyat seyri konusunda şunları söyledi:

Eğer gerçekten yeni bir boğa piyasası başlayacaksa Bitcoin’in yapması gereken önemli şeyler var. Bu noktadan itibaren Bitcoin’in 28 bin dolar ile 32 bin dolar arasındaki kanalı geçmesi gerekiyor. Bu son boğa piyasasında potansiyel olarak şu anda direnç görevi gören önceki desteğin fiyat aralığı. En azından Nisan ayından beri bu şekilde hareket ediyor.

Nisan ayında olduğu gibi, Haziran ve Temmuz aylarında olduğu gibi tekrar 31 bin dolara çıkacak olursa ve 32 bin 500 dolardaki bu direnci aşamayıp yeni yüksek seviyelere gidemezse işte o zaman büyük olasılıkla yeniden düşecek.

Omuz Baş Omuz Formasyonu Etkisi Altında Güçlü Düşüş Uyarısı

Merten’e göre, Bitcoin’in haftalık grafiğinde oluşan omuz baş omuz formasyonu güçlü bir düşüün yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. Analistin işaret ettiği bir omuz baş omuz formasyonu solda ve sağda iki dış tepe (omuzlar) ve ortada bir tepe (baş) olmak üzere üç tepe ile karakterize edilir. Merten muhtemel için senaryosu için şu ifadeleri kullandı:

Dip seviyelerde bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşursa bu fiyatın yukarı yönde hareket edeceği anlamına gelir yani yükseliş demektir. Ancak bu tipik bir omuz baş omuz formasyonu. BTC, 32 bin doların hemen altında dirençle karşılaşır ve 25 bin dolar civarında kanalın altına düşecek olursa bu formasyon devreye girecek demektir. İşte o zaman net bir short (açığa satış) fırsatı yakalanır.

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