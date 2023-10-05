Bu Tahmine Dikkat! Uzman Bitcoin İçin Sıradaki Muhtemel 2 Şeyi Açıkladı!

Kripto para analisti Nicholas Merten, boğa piyasasının başladığının teyiti için Bitcoin‘in (BTC) ulaşması gereken temel hedef seviyeyi paylaştı. Analist ayrıca yaşanması muhtemel sert düşüş için de uyarıda bulundu. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu 2 senaryo.

Kripto para analisti Merten, Bitcoin‘in yaklaşık altı aydır işlem gördüğü aralığın üzerine çıkamaması halinde sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Analist Bitcoin’in fiyatının yükselebilmesi için en büyük kripto paranın izlemesi gereken fiyat seyri konusunda şunları söyledi:

Eğer gerçekten yeni bir boğa piyasası başlayacaksa Bitcoin’in yapması gereken önemli şeyler var. Bu noktadan itibaren Bitcoin’in 28 bin dolar ile 32 bin dolar arasındaki kanalı geçmesi gerekiyor. Bu son boğa piyasasında potansiyel olarak şu anda direnç görevi gören önceki desteğin fiyat aralığı. En azından Nisan ayından beri bu şekilde hareket ediyor.

Nisan ayında olduğu gibi, Haziran ve Temmuz aylarında olduğu gibi tekrar 31 bin dolara çıkacak olursa ve 32 bin 500 dolardaki bu direnci aşamayıp yeni yüksek seviyelere gidemezse işte o zaman büyük olasılıkla yeniden düşecek.