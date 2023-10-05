Kıdemli Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması: Olası Değil!

Bitcoin‘in (BTC) fiyat volatilitesi son günlerde artma eğilimi gösteriyor. Çalkantılı piyasa koşullarına rağmen önde gelen zincir üzeri veri platformu Glassnode’un kurucu ortağı Yann Allemann, en büyük kripto paranın fiyatında sert şekilde düşmesinin olası olmadığını belirtti.

Piyasa Genelindeki Tedirginliğinin Ortasında İyimserlik Artıyor

Hafta sonunda yüzde 6’lık umut verici bir yükseliş yapan Bitcoin, 28 bin 500 dolar seviyesini zorlamasından bir gün sonra yüzde 4,5 oranında geri çekilerek kazançlarını kaybetti.

Bu düşüş kısmen, 2 Ekim’de yeni piyasaya sürülen Ethereum (ETH) vadeli borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) performansının beklentilerinin altında kalması ve bir ekonomik krizi yaklaşmakta olduğuna ilişkin artan endişelerle ilişkilendiriliyor. Bu faktörlere rağmen kendini kanıtlamış bir gösterge olan “Bitcoin Risk Sinyali”, yüksek risk eşiğinin sert bir şekilde altına düşerek iyimserlik işareti verdi.

Zincir üzeri veri platformu Glassnode‘un kurucu ortağı Yann Allemann, Bitcoin Risk Sinyali göstergesine dikkat çekerek, Bitcoin’in fiyatında önemli bir düşüşün muhtemelliğini değerlendirdi. Allemann, BTC için ufukta ciddi bir düşüşün olmadığını belirtti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

CoinMarketCap verileri kripto para piyasasının son 24 saatte para girişi olduğunu, toplam piyasa değerinin yüzde 0,55 artarak 1.09 trilyon dolara çıktığını gösteriyor.

539.3 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,88 yükselişle 27 bin 655 dolardan işlem görüyor. Yüzde 49,7 piyasa hakimiyeti ile kripto para piyasasını domine etmeye devam eden BTC’nin son 7 günde yüzde 4,71, son 30 günde ise yüzde 7,52 yükseldiği görülüyor.

En büyük altcoin Ethereum ise, ABD’de tarihteki ilk vadeli işlem ETF’lerin piyasaya sürülmesine rağmen düşük performans gösteriyor. ETH, son 24 saatte yüzde 0,02 gibi son derece sınırlı bir yükselişle bin 640 dolardan el değiştiriyor. En büyük 25 altcoin’e bakıldığında son 24 saatte yüzde 3,15 yükselişle Ripple’ın XRP‘sinin ve yüzde 4,97 yükselişle Avalanche’ın AVAX‘ının öne çıktığı görülüyor.