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2 Bin 718 Bitcoin’lik Rüşvet Skandalında Önemli Gelişme! Mahkeme Tutuklama Kararı Çıkardı!

Özet

  • Moskova'da üst düzey bir mahkeme, eski üst düzey müfettiş Dmitry Gubin hakkında 2 bin 718 BTC'lik rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.
  • Gubin, özellikle büyük ölçekli yolsuzluk ve resmi yetkilerini ihlal etmekle suçlanıyor.
  • İddialar, uluslararası kolluk kuvvetlerinin onun hakkında bir yakalama kararı çıkarmasına yol açtı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:02
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Moskova’daki üst düzey bir mahkeme, başkentin Tverskoy bölgesinin eski üst düzey müfettişi Dmitry Gubin hakkında 74.45 milyon dolar değerinde 2 bin 718 BTC rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Telegram kanalı The Moscow Court’da yer alan bilgilere göre Gubin, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 290’ncı maddesinin 6’ncı bölümü uyarınca özellikle büyük ölçekli yolsuzluk yapmak gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya. Gubin ayrıca resmi yetkilerini ihlal etmesiyle ilgili 286’ncı maddenin 1’nci bölümünü ihlal etmekle de suçlanıyor.

Hakkında Uluslararası Yakalama Kararı Çıkarılmıştı

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre Gubin’in ülkeden kaçtığına dair şüpheler uluslararası kolluk kuvvetlerinin tutuklama kararı çıkarmasına yol açmıştı. Son gelişme Gubin’in astı olan Kristina Lyakhovenko‘nun Eylül ayında aynı rüşvet davasıyla bağlantılı olarak tutuklanmasının hemen ardından geldi. Bu skandalın merkezinde, 2022 yılından bu yana tutuklu yargılanan Tverskoy Bölge Komitesi’nin eski soruşturma bölümü başkanı Marat Tambiev yer alıyor.

Müfettişler, şüphelilerin çeşitli ceza davalarıyla bağlantılı kişilerden rüşvet alan bir suç örgütü kurduklarına inanıyor. En dikkat çekici rüşvet akışı ise Aralık 2021’de “Infraud Organization” adlı hacker grubunun üyelerinin sözde varlıklarına el konulmasını önlemek amacıyla 2 bin 718.6 BTC transfer etmesi oldu.

Temmuz ayında bir Moskova mahkemesi Tambiev’in bin 32 BTC‘sine el koymuş ve bu varlıkları devlet geliri olarak hazineye devretmişti. Özellikle, Tambiev’in bilgisayarında, esprili bir şekilde “Emeklilik” olarak etiketlenmiş bir klasörün içine gizlenmiş iki kripto para hesabının erişim kodları ortaya çıkarıldı. Kalan kripto paraların Lyakhovenko ve Gubin tarafından edinildiği düşünülüyor.

Kayıp Bitcoin’ler Var

Müfettişler ayrıca suçlanan kişilerin hacker cüzdan adreslerinde 5 bin 212 BTC bulunduğu bilgisininin bu cüzdan adreslerinde kripto para bulunmadığının belirtildiği inceleme raporları oluşturarak kasıtlı olarak gizlendiklerini iddia ediyor.

Dahası, bu durum hesapta olmayan, kayıp kripto paralarla ilgili olarak endişeye neden oldu. Devlet Avukatı Vadim Bagaturia, rüşvet davasında 654 BTC’nin açıklanamaz yokluğuna dikkat çekti. Bagaturia ayrıca Tambiev’in bilgisayarındaki el yazısı notların analizi sırasında tespit edilen çeşitli tutarsızlıkların altını çizerek, sunulan kanıtların güvenilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.

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