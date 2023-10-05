  Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’de FOMO’ya Kapıldı! Aylık İşlem Hacmi Rekoru Kırıldı!

Kripto para piyasasının genelinde yön arayışı devam ederken Bitcoin (BTC), XRP (XRP) ve Polygon‘un (MATIC) işlem hacminde önemli bir artış söz konusu. Her 3 kripto paranın işlem hacmi bir aydan daha uzun bir süredir görülmeyen yüksek seviyelere çıktı.

BTC, XRP ve MATIC’in İşlem Hacmi Fırladı

Zincir üzeri veri platformu Santiment, Bitcoin’in işlem hacminin Ağustos ortasından bu yana ilk kez 28 bin 400 dolar eşiğinin geçilmesinden kısa bir süre sonra önemli bir artış kaydederek, en yüksek işlem aktivitesi sırasında 10.37 milyar doları aştığını bildirdi.

Benzer şekilde popüler altcoin’ler arasında yer alan Ripple’ın XRP‘sinin işlem hacmi, ABD’li mahkemenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon’nun açtığı davada XRP’nin menkul kıymet olmadığını hükmetmesinin ardından karar itiraz etme girişiminin geri çevrilmesinin ardından 1.08 milyar dolarla dokuz haneli rakamları aştı. Dahası Polygon ağının yerel varlığı MATIC, 392.3 milyon dolarlık görece yüksek bir işlem hacmine ulaşarak ağa ve yerel varlığa olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Yatırımcılar FOMO’ya Kapıldı

Fiyatların zirve seviyelerinden geri çekilmiş olmasına rağmen BTC yaklaşık 10.5 milyar dolarlık işlem hacmiyle seyrine devam ediyor. XRP de milyar dolarlık işlem hacmi statüsünü korurken, MATIC’in işlem hacmi 400 milyon dolar civarında kalmaya devam ediyor.

Geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da işlem hacmi oldukça önemlidir. İşlem hacmindeki ivmelenme gelişmeleri kaçırma korkusuyla (FOMO) kripto para yatırımcılarının gösterdiği ilgiyi yansıtmaktadır. FOMO zirveye ulaşırken, kripto para meraklıları her ç kripto paranın gelecekteki fiyat yörüngeleri için rekor kıran işlem hacimlerinin etkilerini anlamak için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Güncel verilerle Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,49 yükselişle 27 bin 692 dolardan işlem görüyor. Aynı zaman diliminde XRP yüzde 1,54 düşüşle 0,5227 dolardan, MATIC ise 5,77 düşüşle 0,5588 dolardan el değiştiriyor.