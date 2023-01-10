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Polygon’dan (MATIC) Bomba Adım! Ödeme Devi İle Ortaklık Kuruldu!

Polygon (MATIC) yatırımcıları ve blok zinciri adına bomba gibi bir girişimde bulundu! Yapılan anlaşma token'ın fiyatını etkileyecek mi?
00:41
10 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Layer-2 ölçekleme çözümü Polygon  (MATIC), müzik sanatçılarına yönelik bir Web3 projesi başlatmak için kredi kartı devi Mastercard ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Mastercard ve Polygon Ortaklığı!

Şirketin yeni bir basın açıklamasında Mastercard, müzik sanatçılarına Polygon blok zincirinde gelişmek için ihtiyaç duydukları araçları ve sosyal bağlantıları sağlamayı amaçlayan bir program olan Mastercard Artist Accelerator’ı oluşturacağını duyurdu. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2023 baharında başlayacak olan Mastercard Artist Accelerator, müzisyenler, DJ’ler, yapımcılar gibi gelişmekte olan beş sanatçıyı dijital ekonomide kendi müzikal yollarını oluşturmak için araçlar, beceriler ve erişimler hazırlayacak. Sanatçılar, özel etkinliklere, müzik yayınlarına ve daha fazlasına özel erişim elde edecek. Türünün ilk örneği olan bir gelişim, sanatçılara NFT’ler üretmek, kendilerini dijital dünyalarda temsil etmek ve ilgili bir topluluk oluşturmak gibi Web3 deneyimleri aracılığıyla markalarını nasıl oluşturacaklarını (ve sahipleneceklerini) öğretecek.

Planlanan program ayrıca, hem dijital hem de gerçek hayatta bir sahne arkası geçişi işlevi gören ve özel bir NFT olan Mastercard Music Pass’i içereceği için ilgililere de hitap edeceği belirtildi. Yapılan açıklamalarda konu hakkında şunlar belirtildi:

Yaratıcıların bir araya gelip müzik topluluklarını büyütmeleri için bir alan olarak tasarlanan Mastercard Artist Accelerator, hayranlarını da bu masaya oturmaya davet ediyor. Sınırlı sayıda üretilen bir NFT olan Mastercard Music Pass, sahiplerine gerçek hayatta ve metaverse’de özel Web3 müzik eğitim materyallerine, işbirliklerimiz ve paha biçilmez deneyimler aracılığıyla benzersiz kaynaklara erişim sağlayacak.

“Web3’e İlgi Artacak!”

Polygon Studios’un CEO’su Ryan Wyatt basın açıklamasında, MATIC ve Mastercard arasındaki ortaklığın, yatırımcıların Web3’e olan ilgisini artırmanın bir yolu olarak hizmet ettiğini belirterek şunları vurguladı:

Mastercard Artist Accelerator, yalnızca bu yeni alanı benimseyen markaların gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicileri nasıl katılacakları konusunda eğitebilecek araçlar da sağlıyor. Bu durum Web3’ün faydalarını daha fazla kişiye açmak için atılmış önemli bir adım.

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