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Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) fiyat hareketinde etkili olacak seviyeler hangileri? Kripto para devleri Federal Rezerv’de (FED) yetkili Daly’nin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine dair açıklamaları ve piyasalarda geçtiğimiz günlerde ciddi etkilere yol açan faiz kararlarına dair yaptığı konuşması sonrasında nasıl bir yol izleyecek? Hep birlikte grafiklerle inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin 8 Ocak tarihinde 16.256 dolar ve 17.061 dolar aralığı direncinin üzerine çıkarak, belirsizliğin alıcılar lehine yöneldiğini göstermiş olabilir. Bitcoin boğaları kırılma seviyesini sürdürür ve 17.061 doları desteğe çevirmeyi başarırsa, BTC/USDT paritesi 18.388 dolardaki genel dirence doğru bir fiyat hareketine başlayabilir. Ayrıca belirtilen seviye büyük bir engel olarak hareket edebilir.

Bu olasılığın aksine kripto para biriminin fiyatı 18.388 dolardan keskin bir şekilde düşerse, BTC/USDT paritesi bir süre daha 16.256 dolar ile 18.388 dolar arasındaki geniş aralıkta seyir edebileceğini gösterebilir. Satıcılar fiyatı hareketli ortalamaların altına çekerlerse, avantaj kısa vadelide olsa ayıların lehine dönebilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum 1.352 dolar seviyesindeki genel dirence doğru kademeli olarak yükseliyor. Düşüş trendi çizgisinin bu seviyenin hemen üzerinde yer aldığı belirtildi. Bu nedenle ayılar tüm güçleriyle belirtilen seviyeyi savunmaya çalışabilir. Alıcılar genel dirençle verdiği mücadeleden vazgeçmezse düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir. Girişim başarılı olursa düşüşün sona erebileceğini düşünülebilir. Bu olasılık dahilinde ETH/USDT paritesi önce 1.700 dolara ardından 1.800 dolara kadar yükselebilir.

Belirtilen varsayımın aksine ETH fiyatı 1.352 dolar seviyesinden düşer ve hareketli ortalamaların altında bir bölgeye gerilerse, kripto para biriminin yatırımcıları direnç bölgesi yakınında satış işlemi yaptığını gösterebilir. Bu durum Ethereum paritesini birkaç gün daha 1.150 dolar ile 1.352 dolar seviyeleri arasında bir fiyat hareketine neden olabilir.