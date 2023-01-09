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  •   Bu Altcoin’e Dikkat! Direnci Kırmak İçin Ne Varsa Ortaya Koyuyor! Başarılı Olabilecek Mi?

Bu Altcoin’e Dikkat! Direnci Kırmak İçin Ne Varsa Ortaya Koyuyor! Başarılı Olabilecek Mi?

Kripto paralarda yükseliş etkisi pazartesiyi etkisi altına almışken bazı altcoin'ler de önlerinde bulunan sağlam dirençleri kırmaya çalışıyor.
23:30
9 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoin piyasası hafta sonu boyunca kazanç sağladı. Altcoinlerin (Bitcoin ve Ethereum hariç kripto varlıkları) piyasa değeri %5 artışla 301,5 milyar dolardan 316 milyar dolara yükseldi.

TRON, 0,053 dolarlık destek çizgisinin altına düştükten sonra geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir yükseliş durumu da geçersiz oldu. Toparlanması ve 0,057 doların üzerindeki dirence yükselmesi, satıcıların kısa vadeli kontrolü ele geçirebileceği ve fiyatların geçtiğimiz ayın önemli seviyelerinde işlem görmeye devam edebileceği anlamına geliyor olabilirdi.

Bir Destek Kırıldı Ancak Geri Kazanıldı

Camgöbeği kutu ile vurgulanan 0,052 dolarlık destek alanı geçtiğimiz birkaç gün içinde kırıldı. Bunu yaparken, fiyat da bir önceki düşük seviye olan 0,0533 doların altına inerek yapıyı düşüşe çevirdi. O zamandan beri TRX toparlanarak 0,053 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Yazının yazıldığı sırada, fiyat 0,05538 dolarlık direncin üzerine çıkmanın eşiğindeydi. En son işlem seansındaki ve 14 Aralık’taki büyük üst mum çubukları, satıcıların 0,054 dolar – 0,0577  dolar bölgesinde güçlü olduğunu gösterdi.

Son fiyat düşüşünde 25’e düşen RSI, toparlandı ve bir miktar yükseliş ivmesi göstermek adına 57’ye kadar yükseldi. Ancak CMF, birkaç gün önce piyasadan önemli miktarda sermaye çıkışı olduğunu göstermek için -0,11’e düştükten sonra -0,04’te kaldı.

0,0577 dolar kırılıp destek olarak yeniden test edilene kadar, satıcılar 0,056-0,057  dolar bölgesinde kar elde etmeye çalışabilir. Boğalar, sıçrama olasılığını değerlendirmek için 0,0528-0,0537 dolar bölgelerinde bir yeniden test arayabilir.

Fonlama Oranı Düşüş Eğilimindeydi

6 Ocak’ta TRON beş saat içinde yaklaşık %6 değer kaybetti. Santiment verileri, TRX’in 0,05 dolardan yaklaşık %6,5’lik bir sıçrama yaparak 0,0538 dolara ulaşmasıyla, ağırlıklı duyarlılığın bu düşüşten sonra olumlu bir hal aldığını gösterdi.

Fonlama oranı da hızla düşüşe geçti, ancak varlık da bazı kısa vadeli kazançlar elde ettiği için son saatlerde %0 değerine doğru tırmandı. Geliştirme faaliyeti hız kesmeden devam etti ve uzun vadeli yatırımcıları cesaretlendirebilecek fiyat hareketiyle korelasyona sahip gibi görünüyor.

Açık Faiz, TRON’un bu düşüşü yaşadığı 5 ila 7 Ocak tarihleri arasında keskin kazançlar kaydetti. O zamandan beri TRX yükselirken açık faiz düşüşte.

Bu durum, kripto paranın vadeli işlemler piyasasından çıktığını ve yükseliş güveninin eksik olduğunu gösterdi. Bu durum, düşük zaman dilimindeki yükseliş ivmesi göz önüne alındığında riskli olsa da, satıcıların 0,057 dolar bölgesine yeniden ziyarette fırsat arayabileceği fikrini güçlendirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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