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  •   Ünlü Milyarder Palihapitiya Uyardı! 2023’ün Bu Tarihinde Kriptoya Dikkat!

Ünlü Milyarder Palihapitiya Uyardı! 2023’ün Bu Tarihinde Kriptoya Dikkat!

Herkes mutlu, fakat ünlü milyarder erken sevinmeyin diyor. Peki ama neden?
21:35
9 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları bugün yükselen Bitcoin fiyatı sebebiyle mutlu, çünkü çok zor bir 2022 yaşadık. Uzun yükselişlerden sonra fiyatlardaki ara toparlanmalara alışılagelmiş hareketlerdir. Fakat bu sefer başka. Yatırımcılar artık Bitcoin fiyatının dipten geri döndüğü anlatısına inanmak istiyor. Tüm bu kaos henüz bitmemişken mi? Evet henüz bitmemişken. Ünlü milyarder Palihapitiya ise kritik bir konuda uyardı.

Bitcoin Yükseliyor Ama

Evet kocaman bir “ama” var. Piyasadaki yaşanan toparlanma birçok yatırımcıyı heyecanlandırıyor. Yüzde 90’ın üzerinde değer kaybeden altcoinler bugün çift haneli yükselişler yaşadı. GALA gibi FOMO tokenleri ise %50’yi çoktan geride bıraktı. Peki Genesis iflastan kurtuldu mu? Veya Binance hakkındaki ABD soruşturmaları bitti mi? Ya da zincirleme kripto para iflaslarının sona erdiğinden emin miyiz? Bugün yaşanan heyecan yatırımcıların duygularıyla hareket edip para kaybedebileceklerini gösteriyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yükselen fiyatlar bir boğa tuzağı olabilir. Bundan dolayı ilerleyen saatlerde yaşanabilecek olası düşüşler için stop noktalarınızı şimdiden belirlemeniz gerekebilir. Kripto paraları baskılayan olumsuzluklar henüz ortadan kalmış değil. Ünlü milyarder kısa süre önce kripto paraları direkt olarak ilgilendiren enflasyon konusuna değindi. Eğer enflasyon artarsa Fed yeniden agresif adımlar atmak zorunda kalacak ve bu durum piyasada daha büyük bir yıkımı beraberinde getirebilir. Şimdi ikinci bölümde Palihapitiya neler söylemiş bunlara bakalım.

Kripto Para Boğası

Kripto para piyasaları için boğa sezonu gelecek mi? Bu soru ile “enflasyon artık zirveyi yaptı mı?” veya “Fed faiz indirimlerine başlayacak mı?” soruları aynı cevabı almalı. Yani enflasyon zirve yapmalı ve Fed faizleri indirmeye başlamalı. Enflasyon konusu bu sebepten son derece önemli. Milyarder girişim kapitalisti Chamath Palihapitiya, yeni bir anlatı şekillenirken enflasyonun bu yıl da devam etmesini beklediğini söylüyor. All-In Podcast’in yeni bölümünde Palihapitiya, enflasyonun insanların istediği kadar hızlı bir şekilde uçurumdan düşmeyeceğini öngörüyor.

“Enflasyonu üç farklı bölümde açıklayacağım ve ilk iki bölümün oynandığını gördük. Yani 2021, birinci bölüm, tamamen enerji enflasyonu ile ilgiliydi… Enflasyonda ilk sıçramaya neden oldu ve sonra inişe geçtik… 2022 gerçekten de mal enflasyonu hikayesiydi. Tüm bu fiyatlar ve tüm bu şeyler girdi maliyetleri arttığı için yükseldi ve hepimiz bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldık. Ama sonra bu azalmaya başladı. Şimdi, 2022’nin sonuna bakarsanız, çok ilginç bulduğum şey, Biden‘ın bir demiryolu grevini önlemek için 1800’lerden kalma bir yasayı kullanması, asgari ücreti artıran eyaletlerin sayısı [veya] sendikalaşma konusundaki eğilim olsun, ücret enflasyonu hakkında gördüğüm makalelerin sayısıydı. Yani genel olarak benim düşüncem, sarkacın çok belirgin bir şekilde sermayeden emeğe doğru sallandığı yönünde. İşgücüne katılım oranı düşük kaldıkça ve düşmeye devam ettikçe ve buna bir de işsizlik oranı eklendiğinde, daha fazla ödeme yapmadığınız sürece sahip olduğunuz şirkette ihtiyaç duyduğunuz işi yaptırmak giderek zorlaşacaktır. Eğer bu durum abartılırsa, enflasyon olduğu yerde kalacaktır.”

Milyarder, enflasyonun yüksek kalmasını beklediği için stratejisinin korumacı olacağını ve muhtemelen devlet tahvillerine yatırım yapmaya odaklanacağını söylüyor. Yani kripto paralar için dip henüz gelmemiş olabilir.

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