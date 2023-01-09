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2 Tarihe Dikkat! Kripto Paralar İşte Bu Yüzden Yükseliyor!

Kripto paralar bugün neden yükseliyor? 2 kritik tarihe yatırımcılar neden dikkat etmeli?
21:15
9 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri yazı hazırlandığı sırada 860 milyar dolara dayandı. Bitcoin ise 17.300 doların üzerinde. Kritik direnç seviyesi kısa süre önce geçildi ve üzerinde kapanışların görülmesi halinde 17.600 ve 18.000 dolar seviyeleri ziyaret edilebilir. Peki bugün kripto paralar neden yükseldi? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken 2 kritik tarih hangileri ve neden önemli?

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Perşembe günü kritik enflasyon verisi açıklanacak ve son veriler bize Aralık ayında enflasyonun düşmüş olabileceği sinyallerini veriyor. Halen güçlü olan istihdama rağmen 50 altı gelen PMI verisi ekonomideki soğumaya işaret ediyor. Nitekim bu durum Fed’in istediği bir şeydir. Güçlü istihdam piyasasının ortasında talebin düşmesi gözlerin yeniden Fed’e çevrilmesini sağladı. Dolar endeksi ekonomideki soğumanın bir sonucu olarak 7 ay önceki seviyesine geriledi ve 102,9 bölgesinde bulunuyor. Bu oldukça önemli çünkü 2022 yılındaki agresif faiz artışlarının ortasında 1 euronun 1 dolara eşit olduğu günler gördük. Aşırı güçlü dolar, risk piyasaları için oldukça büyük bir baskı unsurudur.

Ray Salmond, mevcut piyasa ivmesiyle ilgili olarak geçen hafta şunları söyledi;

“BTC’deki rekor düşük volatilite traderlara altcoinler konusunda biraz güven veriyor olabilir çünkü Bitcoin fiyat konsolidasyonu ya da aralığa bağlı ticaret tarihsel olarak piyasa genelindeki altcoin rallileri için zemin hazırlamıştır. Bu durumda, teknik yatırımcılar piyasa yapısı, hareketli ortalamalar arasındaki yakınsama ve çeşitli destek ve direnç seviyeleri gibi TA bileşenlerine daha fazla güvenebilir.”

2 kritik tarihe dikkat etmesi gereken yatırımcıların önümüzdeki saatlerde altcoinlerde daha ciddi yükselişler görmesi muhtemeldir.

Kripto Paralar İçin Önemli Tarihler

Bunlardan ilki yarın akşam 17:00’da Fed Başkanı’nın yapacağı konuşmadı. Powell bu konuşmasında 2023 yılında yapacaklarına dair değerlendirmelerini son gelen düşük PMI verileri ışığında yapacak. Bu önemli, çünkü Fed’in ekonomideki soğumayla alakalı tatmin eşiği daha iyi anlaşılacak. Geçmişte Powell tarafından defalarca söylendiği gibi “aşırı sıkılaşmanın riskleri” dikkatle izleniyor ve Fed gerektiğinden daha fazla faiz artışı yapmayacak. Yarın gelecek açıklamaların öncesinde ve bu açıklamalar geldiği sırada Bitcoin ve altcoinlerin aşırı volatilite yaşaması muhtemeldir.

Diğer kritik tarih ise Perşembe günüdür. Enflasyon için beklenti %6,4 ve önceki açıklanan %7,1’dir. Eğer enflasyon verisi %7,1’in altında gelirse artık enflasyonun zirve yaptığı düşünülebilir. Ancak %6,4 ve altında bir rakamın açıklanması artık enflasyonun zirve yaptığını net biçimde gösterecek. Fed daha rahat hareket edebilecek. Çünkü önden yüklemeli aşırı agresif faiz artışlarının etkisi önümüzdeki aylarda da görülüyor olacak.

En iyimser senaryoda Bitcoin’in bu hafta 18.000 doları aşması beklenebilir. Ancak yarın Powell aşırı şahin açıklamalar yapar ve enflasyon beklentinin üzerinde gelirse Bitcoin fiyatı için 15.000 dolara kadar düşüş görülebilir.

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