Ünlü CryptoQuant analisti yaptığı açıklamalarla birlikte Ethereum holderları için potansiyel bir yol haritası çizmiş olabilir.

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Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) son yedi günde %8,74 değer kazandı. Ancak bir CryptoQuant analistine göre bu artış kısa ömürlü olabilir. Analist Joawedson, tahmininin temeli olarak döviz akışlarının ETH’yi etkileme biçimine atıfta bulundu.

ETH’nin İzleniminden Etkilenmedi

Ayrıca, borsa akışları tarafından sergilenen eğilim, potansiyel tepe ve dipleri değerlendirmek için bir kıstas görevi görebiliyor. CryptoQuant verilerine göre, borsa girişi en son Kasım 2022 civarında kayda değer zirve değerlere ulaştı.

Yedi günlük Hareketli Ortalama (MA) da benzer bir eğilim izliyor gibi görünüyordu. Ancak, son zamanlarda her iki metrik de zirveden bir düşüş gösterdi. Bu durum, ETH’yi uzun süredir elinde tutan yatırımcıların uzun düşüş döneminden sıkıntılı olabileceği anlamına geliyordu. Dolayısıyla, yatırımcılar varlıklarını satmayı düşünebilir.

Şu an için Santiment, borsalardaki ETH arzının 9 Aralık 2022’den bu yana azaldığını gösterdi. Bu konuda herhangi bir ani yükseliş olmadığından, bu durum kısa vadeli satış baskısının aşırı yüksek olmadığı anlamına geliyor olabilir. Bu ise borsa giriş MA’sının gösterdiğinden farklıydı. Dolayısıyla, ETH’nin kısa vadede etkilerden kaçma şansı bulunuyordu.

Diğer kısımlarda, ağın gerçekleştirdiği kâr ve zarar 325.000 seviyesindeydi. Bu değer, 1 Ocak’taki keskin düşüşten bir yükseliş göstermişti. Metriğin, belirli bir süre boyunca sahipler tarafından biriktirilen kar veya zararı hesaplamak için kullanıldığını unutmayın.

Değer negatif olmadığından, sermaye girişlerinin arttığına işaret ediyordu. Ancak yükselen bir zirve belirtisi olmadığından, yüksek bir talep oluşup oluşmadığı tespit edilemedi.

Bir Düşüş Yakın Olabilir Ama Neden?

Bu arada, ETH’nin etkileyici performansı, günlük grafikten elde edilen göstergelere göre aslında kesilebilir. Yazım zamanında, altcoinler önemli bir talebe tanık oldu. Bu durum, 65,40’a kadar yükselen Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) yükselmesine de yardımcı oldu.

Bu bölge ETH’nin hızla aşırı alım seviyesine yaklaştığını gösterdi. Geleneksel olarak, RSI aşırı alım bölgesine ulaşırsa, ETH büyük olasılıkla trendini tersine çevirir. Ayrıca, Yönlü Hareket Endeksi (DMI), alım gücünün yatırımcıların beklediği kadar sağlam olmadığını gösterdi.

Pozitif DMI (yeşil) daha yüksek olmasına rağmen, Ortalama Yön Endeksi’nin (ADX) eğilimi yön gücünü desteklemedi. ADX (sarı) 21,78’de ETH’nin yükseliş yönünün biraz güçsüz olduğunu gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.