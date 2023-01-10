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Bitcoin’in (BTC) 2022 çöküşünü bilen popüler kripto para analisti, mevcut piyasa yükselişinin muhtemelen bir boğa tuzağı olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Düşüş Beklentisi!

Piyasalarda Capo takma adlı ile bilinen popüler kripto para analisti Twitter üzerinden 698.800 takipçisine, Bitcoin’in 17.000 dolar sınırını aşmasının ardından bir piyasa düzeltmesi ile karşı karşıya kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Birçok altcoin son zamanlarda değerinde bir artış yaşamıştı ancak Capo, Bitcoin’in 20.000 dolara ulaşmasın engel olabilecek bir kritik direnç seviyesine yükselmesinin ardından mevcut fiyatından yaklaşık %30 oranında bir düşüşü temsil eden 12.000 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Kıdemli analist büyük düşüş ivmesi hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Kendinize sorun: neden burada satın alıyorum? FOMO (kaçırma korkusu) yüzünden mi? Düşüş trendinin başlangıcından beri olduğu gibi rastgele fiyat artışlarına sahip rastgele altcoinler görüyorsunuz ve satın alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun dip olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak, henüz tek bir yükseliş onayı yok. Sadece bakmak gerekiyor. Grafikler gözünüzün önünde. Ayı eğilimi bozulmamış. Bitcoin ve piyasanın çoğu, kırılan destekleri direnç olarak test ediyor. Bunu defalarca gördük. Satın almıyorum.

“Ethereum Rallisi!”

Uzman analist Capo ayrıca kripto para piyasalarında sıkı bir korelasyona sahip olan S&P 500 (SPX) için derin bir düşüş öngörüyor. Analist SPX’in olası bir toparlanmadan önce Şubat ayın içerisinde 3.180 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Yazı kaleme alındığında SPX 3.940 seviyelerinde. Capo’nun görüşleri düşüş eğiliminde olsa da bir diğer kripto para stratejisti olan Kaleo, piyasa rallisinin daha yeni başladığını belirtti.

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) elen kripto para analisti Kaleo, ETH’ın 1.400 dolara kadar sürebilecek bir fiyat artışını ön gördüğünü belirtti. Ayrıca analist yatırımcıları ile paylaştığı grafiklerinde Ethereum’un 1.500 dolara kadar yükselebileceğini vurgulayarak açıklamalarında şunları söyledi: