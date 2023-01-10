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En Sonunda Oldu! Dünyanın En Büyük Bitcoin Fonu Yüzde 12 Yükseldi!

Dünyanın en büyük Bitcoin (BTC) fonu olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), büyük bir fiyat düşüşünün ardından bir rahatlama rallisi gibi görünen yüzde 12'lik bir sıçrama yaptı.
08:08
10 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük Bitcoin (BTC) fonu olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), büyük bir fiyat düşüşünün ardından 9 Ocak’ta bir rahatlama rallisi gibi görünen yaklaşık yüzde 12’lik bir sıçrama yaptı. Bitcoin fonundaki bu sıçrama yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor oluşu bakımından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Şubat 2022’den Bu yana En Büyük Tek Günlük Sıçrama

Geçen yıl kripto para piyasasında yaşanan Terra ekosisteminin çöküşü, FTX gibi kripto para borsalarının ve şirketlerinin çöküşü gibi büyük olayların ortasında dünyanın en büyük Bitcoin fonu GBTC, yıllık grafikte yüzde 70 düşüşle işlem görüyor ve şu anda 10 doların altında fiyatlanıyor. 9 Ocak’taki yaklaşık yüzde 12’lik fiyat artışı GBTC’nin 2022’nin Şubat ayından beri yaptığı en büyük tek günlük sıçrama oldu. İşin ilginç yanı son günlerde Grayscale Bitcoin Trust’ın Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Geçtiğimiz ay fonun net varlık değerine olan iskontosu yüzde 49’dan yüzde 44’e düşmüştü.

Dünkü ralli, kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss’un Digital Currency Group (DCG) ve Barry Silbert’e “birlikte çalışmayı alenen taahhüt etmesi” ve yan kuruluş olan Genesis Global’in 900 milyon dolarlık dondurulmuş varlıklarını kendilerine vermeleri için son tarih olarak 8 Ocak’ı işaret etmesinin ardından geldi.

Görünüşe göre hafta sonu için belirlenen son tarih herhangi bir havai fişek gösterisi olmadan geçti ve Winklevoss anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ne olacağını belirtmemişti. Gemini’nin kurucu ortağının Silbert’a olan açık mektubu, Genesis Global‘in iflas başvurusunda bulunabileceğine dair korkuları arttırdı. Ana şirket DCG’nin sağlığının yanı sıra Grayscale Bitcoin Trust’ın geleceğine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Dikkat Çeken GBTC Kampanyası

Grayscale Bitcoin Trust hisselerindeki mevcut fiyat rallisine rağmen, BTC‘ye göre hala yüzde 44’lük yüksek bir iskonto ile işlem görüyor ve bu göz ardı edilemeyecek kadar yüksek. Dahası, bu konuda ve fonun yapısının hisse itfalarına izin vermediği gerçeğinde öfke büyüyor.

Buna ek olarak, kripto para piyasası emektarı David Bailey geçen ay “GBTC’yi Kurtar” adlı bir kampanya başlattı ve bu kampanya giderek daha fazla ilgi görüyor. Bailey, son tweet’lerinden birinde GBTC hissedarlarının yaklaşık yüzde 20’sinin bu çabayı desteklediğini söyledi. Ancak bu konuda fazla ayrıntı vermedi. DCG’ye yaptığı sert eleştirisinde de şunları yazdı:

DCG, Wall Street’e bir kurgu sattı. Hisseler 850 bin hissedara çok geniş bir şekilde dağıtıldığı için kontrolü asla kaybetmeyeceklerini düşündüler. Bireysel ve emekli yatırımcıları yağmalarken güldüler. Karşı koyacağımızı çok az biliyorlardı. 850 bin düşman edindiler.

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