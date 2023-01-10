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Flare (FLR) token’ın merakla beklenen AirDrop’u iki yıllık bir bekleyişin ardından nihayet gerçekleşti. Bugün erken saatlerde milyonlarca alıcıya milyarlarca FLR token’ın dağıtımı yapıldı.

4.28 Milyar FLR Token Dağıtıldı

Başlangıçta 2020’de gerçekleşmesi planlanan AirDrop, bugün TSİ saatiyle 02:59’da gerçekleşti. Token dağıtımında, Flare’in yerel coin’i olan 4.28 milyar FLR token, 2020’nin Aralık ayında çekilen ve o sırada en az 1 XRP tutan cüzdanları kapsayan bir anlık görüntüye göre seçilen nitelikli alıcılar arasında paylaşıldı.

Kullanıcılara dağıtılan 4.28 milyar FLR, projenin ilk AirDrop’unu oluşturuyor ve projenin toplam arzının yüzde 15’ine karşılık geliyor. Flare, bugün yaptığı bir duyuruda kalan yüzde 85’in önümüzdeki üç yıl içinde dağıtılacağını belirtti. Bu iki aşamalı dağıtım, Flare ağ topluluğu içindeki bir topluluk oylamasına dayalı olarak devam edecek.

Bugünkü AirDrop’tan FLR alan alıcılar ikinci dağıtım için yönetişim önerisini oylayabilecekler. Bunu yapmak için FLR token‘larını kullanmaları gerekecek. Söz konusu AirDrop resmi FLR token dağıtımını işaret ederken, kullanıcılar bir IOU token kullanarak Bitrue ve Poloniex gibi borsalarda coin ticareti yapabildi.

Flare Nedir?

Flare, Ripple için bir DeFi ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir proje olarak başladı, bu yüzden AirDrop doğrudan doğruya XRP ile bağlantılıydı. Proje son iki yıl içinde değiştirildi ve şimdi akıllı sözleşmelerle çalışma yeteneğinden yoksun Blockchain’ler için akıllı sözleşme çözümleri sağlamayı amaçlıyor.

Flare Blockchain‘i, veri toplama protokollerini ve bir oracle hizmetini kapsayan bir Layer 1 ağıdır ve Time Series Oracle, merkezi veri sağlayıcılarına ihtiyaç duymadan kripto para uygulamalarına son derece merkeziyetsiz fiyatlar ve veri beslemeleri sağlar. Flare, oracle hizmetinin her üç dakikada bir güvenilir veri sağlayan yaklaşık 100 bağımsız veri sağlayıcısına sahip olduğunu söylüyor.

Flare Kurucu Ortağı ve CEO’su Hugo Philion duyuruda, “Flare’in amacı, geliştiricilerin daha fazla veriye güvenli bir şekilde erişen uygulamalar oluşturmasını sağlamaktır. Bu, başka bir Blockchain’de yapılan bir ödemeyle veya bir internet/web2 API’sinden gelen girdiyle bir Flare akıllı sözleşme eylemini tetiklemek gibi yeni kullanım durumlarının oluşturulmasını sağlayabilir.” dedi.

Proje, Hong Kong Blockchain kuruluşu Kenetic Capital liderliğinde 2021’in Haziran ayında gerçekleştirilen fonlama turunda 11.3 milyon dolar topladı. Sermaye artırımına Digital Currency Group (DCG) ve Coinfund gibi şirketler de katıldı.