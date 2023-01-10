Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2 Yıldır Bekleniyordu! Milyonlarca Dolar Değerindeki Altcoin Bedavaya Dağıtıldı!

2 Yıldır Bekleniyordu! Milyonlarca Dolar Değerindeki Altcoin Bedavaya Dağıtıldı!

Flare (FLR) token'ın merakla beklenen AirDrop'u iki yıllık bir bekleyişin ardından nihayet gerçekleşti. Bugün erken saatlerde milyonlarca alıcıya milyarlarca FLR token'ın dağıtımı yapıldı.
09:09
10 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Flare (FLR) token’ın merakla beklenen AirDrop’u iki yıllık bir bekleyişin ardından nihayet gerçekleşti. Bugün erken saatlerde milyonlarca alıcıya milyarlarca FLR token’ın dağıtımı yapıldı.

4.28 Milyar FLR Token Dağıtıldı

Başlangıçta 2020’de gerçekleşmesi planlanan AirDrop, bugün TSİ saatiyle 02:59’da gerçekleşti. Token dağıtımında, Flare’in yerel coin’i olan 4.28 milyar FLR token, 2020’nin Aralık ayında çekilen ve o sırada en az 1 XRP tutan cüzdanları kapsayan bir anlık görüntüye göre seçilen nitelikli alıcılar arasında paylaşıldı.

Kullanıcılara dağıtılan 4.28 milyar FLR, projenin ilk AirDrop’unu oluşturuyor ve projenin toplam arzının yüzde 15’ine karşılık geliyor. Flare, bugün yaptığı bir duyuruda kalan yüzde 85’in önümüzdeki üç yıl içinde dağıtılacağını belirtti. Bu iki aşamalı dağıtım, Flare ağ topluluğu içindeki bir topluluk oylamasına dayalı olarak devam edecek.

Bugünkü AirDrop’tan FLR alan alıcılar ikinci dağıtım için yönetişim önerisini oylayabilecekler. Bunu yapmak için FLR token‘larını kullanmaları gerekecek. Söz konusu AirDrop resmi FLR token dağıtımını işaret ederken, kullanıcılar bir IOU token kullanarak Bitrue ve Poloniex gibi borsalarda coin ticareti yapabildi.

Flare Nedir?

Flare, Ripple için bir DeFi ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir proje olarak başladı, bu yüzden AirDrop doğrudan doğruya XRP ile bağlantılıydı. Proje son iki yıl içinde değiştirildi ve şimdi akıllı sözleşmelerle çalışma yeteneğinden yoksun Blockchain’ler için akıllı sözleşme çözümleri sağlamayı amaçlıyor.

Flare Blockchain‘i, veri toplama protokollerini ve bir oracle hizmetini kapsayan bir Layer 1 ağıdır ve Time Series Oracle, merkezi veri sağlayıcılarına ihtiyaç duymadan kripto para uygulamalarına son derece merkeziyetsiz fiyatlar ve veri beslemeleri sağlar. Flare, oracle hizmetinin her üç dakikada bir güvenilir veri sağlayan yaklaşık 100 bağımsız veri sağlayıcısına sahip olduğunu söylüyor.

Flare Kurucu Ortağı ve CEO’su Hugo Philion duyuruda, “Flare’in amacı, geliştiricilerin daha fazla veriye güvenli bir şekilde erişen uygulamalar oluşturmasını sağlamaktır. Bu, başka bir Blockchain’de yapılan bir ödemeyle veya bir internet/web2 API’sinden gelen girdiyle bir Flare akıllı sözleşme eylemini tetiklemek gibi yeni kullanım durumlarının oluşturulmasını sağlayabilir.” dedi.

Proje, Hong Kong Blockchain kuruluşu Kenetic Capital liderliğinde 2021’in Haziran ayında gerçekleştirilen fonlama turunda 11.3 milyon dolar topladı. Sermaye artırımına Digital Currency Group (DCG) ve Coinfund gibi şirketler de katıldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Dikkat! Ethereum’daki (ETH) Bu Gelişme LDO’nun Fiyatını Uçurabilir!
Dikkat! Ethereum’daki (ETH) Bu Gelişme LDO’nun Fiyatını Uçurabilir!
Santiment Raporu Geri Dönüş Dedi Ve O Altcoin’i İşaret Etti! Fiyatı Yükselmişti!
Santiment Raporu Geri Dönüş Dedi Ve O Altcoin’i İşaret Etti! Fiyatı Yükselmişti!
Kritik Terra Classic Yorumu! LUNA ve LUNC Coin Geleceği Ne Olur?
Kritik Terra Classic Yorumu! LUNA ve LUNC Coin Geleceği Ne Olur?
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Shiba Durdurulamıyor! Yatırımcıları Sevindirecek Haber Bu Ortaklıktan Geçiyor!
Shiba Durdurulamıyor! Yatırımcıları Sevindirecek Haber Bu Ortaklıktan Geçiyor!
Ethereum’un Korkulu Rüyası 2023 Yılında Küllerinden Doğacak Mı? Solana’da Yolun Sonu Neresi?
Ethereum’un Korkulu Rüyası 2023 Yılında Küllerinden Doğacak Mı? Solana’da Yolun Sonu Neresi?
19 Farklı Tahmin! Bu Yıl Kripto Parada Göreceklerimiz!
19 Farklı Tahmin! Bu Yıl Kripto Parada Göreceklerimiz!
Son DAKİKA! Fed Kripto Para Açıklaması! Hayır Engellemeyeceğiz!
Son DAKİKA! Fed Kripto Para Açıklaması! Hayır Engellemeyeceğiz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022