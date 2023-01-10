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CoinShares Raporu Geldi XRP Umut Verdi: Dava Sona Gelmiş Olabilir Mi?

XRP için SEC ile süre gelen davanın sonlanması artık en büyük beklentilerden birisi. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı.
10:00
10 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kriptoda 2023 yılının ilk haftası, kripto varlık yatırım ürünlerinin 9,3 milyon dolarlık net kurumsal çıkışlar görmesiyle pek de iyi geçmedi. Bununla birlikte, Ripple’ın yerel kripto para birimi XRP, geçen hafta 3 milyon dolarlık net giriş kaydederek bu eğilimi değiştirmeyi başardı.

XRP Güç Mü Kazanıyor?

CoinShares 9 Ocak Pazartesi günü, bunun Ripple vs SEC savaşında netliğin artmasının bir sonucu olabileceğini bildirdi. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

XRP, toplam AuM’nin %9’unu temsil eden 3 milyon ABD doları tutarındaki girişlerle bu eğilimi tersine çevirdi. SEC ile olan hukuki davasındaki netliğin artmasının, yatırım topluluğu tarafından XRP için giderek daha elverişli görüldüğüne inanıyoruz.

Ayrıca, balinalar XRP’yi piyasada en çok işlem gören kripto para birimlerinden biri haline getiren büyük sayılara da katkıda bulundu. Ripple’ın yerel kriptosu XRP, ilk 100 BSC balinası arasında en çok işlem gören token’lardan biri olarak işlem görmeye devam ediyor. Son fiyat artışının ortasında, kripto balinaları son zamanlarda toplam 480 milyon XRP taşıdı.

Ripple Dava’yı Kaybederse Ne Olur?

Şu anda Ripple, SEC ile olan yasal savaşında üstünlüğü elinde tutuyor. Piyasa uzmanları da davanın bu yıl 2023’te ve çoğunlukla Ripple’ın lehine sonuçlanacağına inanıyor.

Ripple davasını yakından takip eden Avukat Jeremy Hogan, Ripple’ın SEC ile olan davayı kaybetmesi durumunda ne olacağı konusundaki görüşünü paylaştı. Hogan’ın görüşü, Küresel Sağlık Girişimcileri Enstitüsü CEO’su Michelle Nightengale’e verilen yanıtın bir parçası olarak geldi.

Hogan, Ripple’ın davayı kaybetmesi halinde XRP’nin faydasının bir kısmını kaybedebileceğini belirtti. Hogan verdiği yanıtta şunları kaydetti:

ABD, dünya ekonomik faaliyetlerinin %25’ini oluşturuyor, bu nedenle kaba bir tahminle, XRP faydasının %25’ini kaybedebilir.

Dahası, SEC’e karşı açılan bu davada, birçok kişi Ripple’ın tüm kripto alanını temsil ettiğini düşünüyor. Bu nedenle, herhangi bir başarısızlık kesinlikle piyasa çapında olumsuz bir duyguya yol açabilir. Yazım zamanı itibariyle, XRP 0,34 dolar fiyatla ve 17,5 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görüyor. Yasal savaşa rağmen XRP, ilk on kripto varlık arasında yer almayı sürdürüyor.

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