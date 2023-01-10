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Bir oyun token’ı Gala‘nın (GALA) fiyatı geçtiğimiz hafta içinde iki kattan fazla arttı. Dahası, GALA gün içinde yüzde 18,6 değer kazandı ve 30 Aralık’taki 0,0154 dolardaki düşük seviyesinden kısa bir süre içinde yüzde 230’un üzerinde artış gösterdi. Gala, dünya genelinde 16 bin oyuncu tarafından işletilen bir düğüm noktası olduğu iddia edilen merkeziyetsiz bir Blockchain oyun ekosistemidir. Lansmanı sırasında herhangi bir ön satış ya da token’lara erken erişim söz konusu değildi ve görünüşe bakılırsa hiçbir girişim şirketi de işin içinde değil. Bununla birlikte, her gün çok sayıda GALA token‘ın kilidinin açılıyor oluşu altcoin’in fiyatı üzerinde ciddi bir satış baskısına neden olabilir.

Gala Token’ın Tokenemiği Sorgulanmaya Başladı

UnlocksCalendar’ın Twitter üzerinden dikkat çektiği verilere göre, Gala’daki agresif token kilidi açılışı daha fazla satış baskısına neden olabilir. Günlük yaklaşık 400 bin dolar değerinde veya aylık 11 milyon dolar değerinde Gala token’ın kilidinin açılıyor olması son fiyat rallisinin kısa ömürlü olmasıyla sonuçlanabilir.

Dahası, hak ediş takvimi doğrusal ve günlük kilidi açılarak dağıtımı yapılan token miktarı her yıl 21 Temmuz’da yüzde 50 oranında düşürülüyor. Altcoin’in tokenemiğine göre maksimum token arzı 50 milyar gibi oldukça yüksek bir ramda. Dolaşımdaki arz, yaklaşık 39 milyar olan toplam arzın 7.5 milyarı ya da maksimum arzın yüzde 78’i kadar. Bu token’ların kilit açma sürecinin uzunca bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor.

GALA şu anda 323 milyon dolar gibi bir piyasa değerine sahip ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,043 dolardan işlem görüyor. Son dönemdeki kazanımlara rağmen, Blockchain oyununun token’ı güncel fiyatlarla 2021’in kasım ayında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,824 doların yüzde 95 altında işlem görüyor. Ayrıca, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri (FDV) şu anda 2.1 milyar dolar civarında bulunuyor. Piyasalara giderek daha fazla token’ın akıyor olmasıyla birlikte altcoin’in fiyatı yeniden ivme kazanarak yükselmekte zorlanabilir.

Blockchain Oyun Ekosisteminin Görünümü

IBT’nin 9 Ocak tarihli raporuna göre, GameFi 2.0 yükselişe geçmek üzere. Raporda, “Yeni nesil oynadıkça kazan türü oyun geliştiricileri, gerçekten harika web3 oyunları inşa etmeye kararlı bir şekilde harekete geçiyor” denildi.

Oyunların merkeziyetsizleşmesi ve oyuncuların oynadıkça kazan türü oyun sektörüne girebilmesi bu ivmenin bir sonraki itici gücü olacak. Her ne kadar kripto para piyasası şu anda durgunluk içinde olsa da Blockchain oyunlarının geleceğinin parlak olduğu değerlendiriliyor.

Raporda, “Basitçe söylemek gerekirse, oyunculara ait varlıklar ve gelişen token ekonomileri oyunların geleceğini temsil ediyor.” notunun düşülmüş olması ise dikkat çekiyor.