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  •   4 Uzman Tahmini: 2023 ve 2024’ün Parlayan Yıldızları Bu Altcoin’ler Olacak!

4 Uzman Tahmini: 2023 ve 2024’ün Parlayan Yıldızları Bu Altcoin’ler Olacak!

13:35
10 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

OpenAI’nin ChatGPT’si, üretken yapay zeka ve benzer teknolojilerin popülaritesinde patlamaya neden olmasının yanı sıra, yatırımcıların yapay zekanın Blockchain’deki bir sonraki büyük şey olacağını yönünde tahminlerde bulunmasına neden oldu. Onlara göre yapay zeka tabanlı kripto para platformları ve altcoin‘ler trend olacak.

Uzmanların Yapay Zeka Tabanlı Altcoin Tahminleri

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Bleeding Crypto, yapay zeka tabanlı altcoinler‘in potansiyeline dikkat çekerek “Yapay zekanın 2024 / 2025 döngüsünün bir sonraki hype’ı olacağına inanıyorum, bu yüzden bu projeler hakkında çok fazla bilgiye ihtiyacımız var ve fiyatları birkaç Satoshi iken içeri girmeliyiz.” dedi.

240 binden fazla takipçisi bulunan kripto para analisti ve trader’ı Muro ise dokuz tweet’ten oluşan bir tweet dizisinde yapay zeka tabanlı altcoin’lerin potansiyeline vurgu yaptı. 2022’nin son ayında da 235 binden fazla takipçisi bulunan bir diğer kripto para analisti ve trader’ı Crypto Bitlord da aynı konuya dikkat çekerek 235 bin takipçisine “Şu anda yapay zeka ile herhangi bir şey yapan her altcoin’e yatırım yapın.” dedi.

Kripto para uzmanı Crypto Tony de yapay zekanın kripto para piyasasının bir sonraki boğa koşusu için büyük bir katalizör olacağı için izlenecek en iyi kripto paralar olabileceğini tahmin ettiği altcoin’lerin bir listesini paylaştı.

Yapay Zeka Tabanlı Altcoin’ler Balon Olabilir mi?

Yapay zeka tabanlı altcoin’lerin potansiyelinin yüksek olduğuna inanlar kadar onların birer balon olduğunu düşünenler de var. Kripto para analisti Ninja, 180 binden fazla takipçisini uyararak “Teknoloji hiçbir zaman önemli olmadı. Kriptodaki iyi teknoloji kullanılmıyor bile. İnsanlar hype / likiditeyi takip ediyor. Hepsi şişman bir balon.” diyerek yapay zeka tabanlı altcoin’lere ilişkin şüphesini ortaya koydu.

Kripto para uzmanı Cevo ise hafta içinde yaptığı değerlendirmede yapay zeka tabanlı altcoin‘lerin bir anlam kazanmasının önünde birkaç yıl olduğunu ve yapay zekanın 2023’te çok sayıda kullanım alanı ve artan talebi olacak olsa da, şu anda bir anlatı olarak çoğunlukla bir nakit kapma döneminde olduğunu belirterek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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