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Bitcoin ve Ethereum İçin Uyaran Ünlü Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Önü Açık, Patlayacak!

Özet

  • Kripto analisti Credible Crypto, SEC'in ABD mahkemesinin kararına yönelik itirazının reddedilmesinin ardından XRP'nin ralliye hazır olduğunu söyledi.
  • Analist güçlü bir yükseliş için XRP'nin öncelikle 0,60 dolar seviyesini geçmesi gerektiğini belirtti.
  • Credible Crypto ayrıca Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için ise düşüş uyarısı yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:37
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan ünlü kripto para analisti Credible Crypto, ABD mahkemesinin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Temmuz ayında kısmen Ripple’ın lehine olan karara itiraz etme girişimini kabul etmeyerek reddetmesinin ardından XRP‘nin (XRP) önünün açık olduğunu söyledi. Analist, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH) için ise güncel görünümü değerlendirerek düşüş uyarısı yaptı.

Analiste Göre XRP’nin Önü Açık

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, kişisel X hesabından Temmuz ayında Ripple’ın programlı XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğini belirten mahkeme kararına SEC’in itiraz etme girişiminin geri çevrilmesinin yüksek likiditeye sahip bir piyasada rallinin tetikleyicisi olacağına inanıyor. Analist, mevcut düşük likidite koşullarında XRP’nin yükselişin fitilini ateşleyebilmesi için 0,60 dolar seviyesindeki direnci aşması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

XRP 0,60 dolar seviyesini aşacak olursa büyük patlama yapacak. Şimdilik bu seviyeyi geçebilmiş değil. Bu şu an için likiditenin düşük olması nedeniyle henüz böyle bir kırılma için hazır olmadığımızı gösteriyor.

Bununla birlikte mahkemenin SEC’in temyiz girişimini geri çevirmesi harika bir haber. Piyasaya yeni para akmaya başladığında XRP için daha fazla heyecanlanıyor olacağım. Mahkeme kararı  XRP’ye olan uzun vadeli inancımı artırdı.

Ethereum ve Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı Yaptı

XRP’yi yorumlamasının ardından Bitcoin‘e geçen Credible Crypto, en büyük kripto paranın düzeltmeye girmesi halinde 24 bin 800 dolardaki destek seviyesinin korunması gerektiği konusunda uyardı. Son olarak Ethereum‘a bakan analist, altcoin kralında düşüş beklediğini söyledi:

ETH, talep aralığında dip ve tepeleri test etti. Bu aşamadan sonra altcoin kralının fiyatının düşmesi benim için sürpriz olmaz. Ayrıca, aralık diplerinin test edilmesinin ardındaki ortaya çıkan verimsizlik de düşüş beklentimi destekliyor.

Bitcoin’in fiyatı 24 bin 800 doların üzerinde bir yükselen dip oluşumu yapamayacak olursa fiyat yeni bir dip seviyeye vurabilir. Dahası Bitcoin’in hakimiyeti yeni zirvelere doğru yükseliyor ve bu şimdilik çoğu altcoin’in ve ETH/BTC’nin güçsüz kalacağını gösteriyor.

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