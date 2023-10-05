Bitcoin, Altın ve Gümüş Hayranı Ünlü Yatırımcı Şimdi de Apple’ın Peşine Düştü!

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabıyla tanınan ünlü yazar ve yatırımcı Robert Kiyosaki, X üzerinden yaptığı paylaşımda benimsenmediği düşündüğü bir başka potansiyel varlık hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Attığı tweet’lerde genellikle Bitcoin (BTC), altın ve gümüşe dikkat çeken yatırımcı bu kez teknoloji devi Apple’ın hisselerine vurgu yaptı.

“Belki de Apple Hissesi Satın Almanın Vakti Gelmiştir”

Kiyosaki attığı tweet’te Apple CEO’su Tim Cook‘un elinde tuttuğu Apple hisselerini sattığını belirtti. Cook’un elindeki hisseleri satması Keybank’ın şirketin notunu düşürmesiyle başladı.

Ünlü yatırımcı elinde hiç Apple hissesi bulunmadığını, ancak şu anda birim başına 150 doların altına düştüğü için belki de biraz satın alma vaktinin gelmiş olabileceğini söyledi. Kiyosaki attığı tweet’te “Elimde hiç Apple hissesi yok. Apple hisseleri 150 doların altına düşecek olursa Apple hissesi satın almanın vakti gelmiş demektir.” dedi.

Güncel verilerle Apple’ın birim hisse fiyatı 173,66 dolardan işlem görerek Kiyosaki’nin beklediği hedef seviyenin üzerinde seyrediyor.

Kiyosaki, geçmişte attığı tweet’lerinde yatırımcıların bugünlerde Bitcoin, altın ve gümüş stoklaması gerektiğini ve bunların oldukça cazip fiyatlardan işlem gördüklerini belirtmişti. Ünlü yatırımcı özellikle 2025 yılına kadar en büyük kripto paranın fiyatının yükselmesini bekliyor.

Kiyosaki’nin Bitcoin’den Beklentisi

Kiyosaki, Bitcoin’in gelecekte ulaşabileceği fiyat seviyesine ilişkin birkaç kez cesur tahminlerde bulunmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü yatırımcı 2025 yılına kadar en büyük kripto paranın 500 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi ancak daha sonra bu tahminini 120 bin dolara düşürdü.

Muhtemel olarak ve sadece birkaç yıldan daha uzun bir süre içinde şaşırtıcı bir şekilde BTC başına 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağına inanıyor. Kısa bir süre önce attığı bir tweet’te insanların paralarını bankalardan çekmelerini tavsiye etti çünkü bankaların yakında çökmesini bekliyor.

ABD’de bankacılık krizinin patlak verdiği dönemde Silvergate, Silicon Valley Bank ve diğerleri de dahil olmak üzere birkaç büyük bankanın iflas etmesiyle Kiyosaki benzer söylemlerini dile getirerek takipçilerini Bitcoin almaya davet etmişti. O dönemde gelen banka iflaslarıyla BTC’nin fiyatı yükselmişti.