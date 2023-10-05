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Kripto Para Sektörü İçin Çarpıcı Rapor! Soluksuz Düşüyor!

Özet

  • Kripto araştırma şirketi Messari, kripto yatırımlarının 3'ncü çeyrekte önemli bir düşüş yaşayarak son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.
  • Kripto şirketleri çeyrek boyunca 2.1 milyar doların biraz altında yatırım topladı.
  • Messari ayrıca yatırımcıların artık erken aşama ve altyapı projelerine odaklandıklarını belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:37
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verirken kripto yatırımlarındaki düşüş de devam ediyor. Önde gelen kripto para araştırma şirketi Messari, kripto kışının 3’ncü çeyrekte kripto yatırımlarını vurduğunu ve sektöre yapılan yatırımların son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Kripto Yatırımlarındaki Büyük Düşüş Trendi

Messari’nin yayımladığı “Kripto Yatırımlarının Durumu” adlı rapora göre, kripto şirketleri 3’ncü çeyrekte yaptıkları 297 anlaşma ile toplamda 2.1 milyar doların biraz altında yatırım toplayabildi. Bu miktar 2020’nin 4’ncü çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyeye karşılık geliyor.

2022’nin ilk çeyreğinde 900’den fazla anlaşmayla yaklaşık 17.5 milyar dolarlık zirveye ulaşan yatırımlar, kripto sektöründeki koşulların giderek kötüleşmesi ve Kasım 2022’de dünyanın en büyük 2’nci kripto para borsası FTX‘in sürpriz şekilde çökmesiyle korkunun doruğa ulaşmasıyla yıl boyunca azaldı.

Buna rağmen, 2023’ün 1’nci ve 2’nci çeyreğinde kaynak yaratma faaliyetleri devam etti. Her iki çeyrekte de 2022’nin 4’ncü çeyreğindekine paralel olarak yaklaşık 200 anlaşmada 7.5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Kripto yatırımlarında üçüncü çeyrekte ise yüzde 36’lık düşüş oldu.

Yatırımcılar Erken Aşama ve Altyapı Projelerine Odaklanmış Durumda

Dahası Messari, yatırımcıların artık kullanıcıya yönelik uygulamalar yerine artık erken aşama projelere ve altyapı projelerine odaklandıklarının altını çizdi. Bir erken aşama projesi, söz konusu projenin genellikle ilk aşamasıdır. Bu aşamada, proje konsepti oluşturulur ve temel gereksinimler belirlenir. Erkan aşama proje, projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini tanımlar. Bu aşamada ayrıca proje bütçesi ve zaman çizelgesi gibi önemli parametreler de belirlenir. Erkan aşama proje, proje sahipleri, tasarımcılar ve diğer ilgili taraflar arasında bir anlayış sağlamak için kullanılır ve projenin ilerleyen aşamalarında daha ayrıntılı çalışmalar için temel bir çerçeve oluşturur.

Bir altyapı projesi, bir bölgenin, yerin, teknolojinin ya da sistemin altyapısının tasarlandığı ve inşa edildiği projeyi ifade etmektedir. Bu tür projeler, bir topluluğun veya bölgenin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan önemli projelerdir. Altyapı projeleri, genellikle uzun vadeli planlama gerektirir ve mühendislik becerileri, çevresel faktörler ve finansman gibi bir dizi karmaşık faktörü içerir.

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