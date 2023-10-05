  Hem Yüzde 50 Hem de Yüzde 100! Yapay Zekadan Altcoin Kralı İçin Tüm Tahminleri Unutturacak Öngörü!

Kripto para piyasası genelindeki hakim hava düşüş trendi ile durağanlık arasında gidip gelmeye devam etse de Eylül ayı Web3, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için önde gelen Layer 1 Blockchain’i Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere çoğu altcoin için hafif olumlu geçti. Yatırımcılar ETH için sırada ne olduğunu merak ederken, bunun yanıtı için uzman ve analistler kadar yapay zekadan da yardım alınıyor. Bu doğrultuda sizin için CoinCodex’in en büyük altcoin için sunduğu tahminleri derledik.

ETH İçin Yıl Sonu Fiyat Tahmini: 2 Bin 553 Dolar

Ethereum’un görünümü son birkaç yılda çok değişti ve çoğu destekçi, piyasa değerine göre en büyük altcoin’in uzun vadeli projeksiyonlar için coşkuyla bakıyor. Gas (işlem) ücretlerinin bir kısmı için bir yakım mekanizmasının uygulanmasından Proof of Stake (PoS) ile daha verimli bir konsensüs algoritmasına geçişe kadar, Ethereum ağı hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için değer kazandı.

ETH için beklenen sonucun ne olduğu merak konusu ise CoinCodex’in yapay zeka destekli fiyat tahmin algoritmalarından 4 Ekim’de alınan veriler, Ethereum için şu andan 31 Aralık 2023 tarihine kadar olumlu bir öngörü ortaya koyuyor.

Yapay zeka özellike yılın sonuna kadar ETH’nin fiyatının 2 bin 553 dolara ulaşmasını öngörüyor. Bu öngörü, CoinCodex endeksinin mevcut fiyatı olan bin 653 dolardan yüzde 50’nin üzerinde yükselişe karşılık geliyor.

2024 İçin ETH Fiyat Tahmini

Önümüzdeki aylarda ETH için bir boğa piyasasının başlaması beklenirken, yapay zekanın kısa vadeli öngörüsü Ethereum satın almak henüz doğru zamanda olunmadığı yönünde. Bunun başlıca nedeni en büyük altcoin’in geçirdiği 30 yeşil günün 19’unda sırasıyla 50 günlük ve 200 günlük SMA’larla birlikte bin 650 dolar ve bin 805 dolardaki iki büyük direnci aşamamış olması.

Bununla birlikte, yapay zeka Ethereum’un önümüzdeki altı ay içinde 3 bin 243 dolara ulaşmasını yani güncel fiyatlarla yüzde 100’e yakın bir yükseliş öngörüyor. Dahası CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmaları ETH’nin bundan bir yıl sonra 5 bin dolara kadar yükseleceğini gösteriyor.

CoinCodex’in ETH için ortaya koyduğu öngörüler, ağırlıklı olarak teknik analiz göstergelerine ve genel piyasa duyarlılığının birlikte dikkate alınmasıyla sunulduğunu hatırlatmak gerekiyor. En büyük altcoin‘in fiyatının yukarıdaki tahminleri karşılama kabiliyetinin yaşanacak gelişmelere, haberlere ve makrodaki gelişmelere büyük ölçüde bağlı olacağını unutmamak gerekiyor.