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  •   Sıkı Tutunun, Büyük Çöküş Kapıda! Ünlü Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Resesyon Uyarısı!

Sıkı Tutunun, Büyük Çöküş Kapıda! Ünlü Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Resesyon Uyarısı!

Özet

  • Bloomberg baş emtia analisti Mike McGlone, Bitcoin'in (BTC) yüzde 60'a varan oranda düşmesini bekliyor.
  • McGlone'un büyük düşüş öngörüsü güncel fiyatlarla Bitcoin'de 10 bin dolar civarına karşılık geliyor.
  • Analistin öngörüsü dünya genelindeki resesyon belirtilerine ve negatif likidite göstergelerine dayanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:00
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bloomberg baş emtia analisti Mike McGlone, Bitcoin‘in (BTC) yüzde 60’ı bulan bir fiyat düşüşünün eşiğinde olabileceğini iddia ederek yatırımcılar için olumsuz bir öngörüde bulundu. McGlone, belirten resesyon riskinin BTC’de düşüşü tetiklemesini bekliyor.

McGlone’a Göre Bitcoin 10 Bin Dolar Yolcusu

McGlone, BTC için temel göstergenin likiditenin negatif kalması ve dünya genelinde faizin resesyon sinyalleri veriyor olmasına yükselmeye devam ettiğine dikkat çekti. Analist ABD’nin 2023 sonuna kadar resesyona gireceğine inanmaya devam ediyor.

Bitcoin’in fiyatının önündeki en önemli direnç seviyesinin 30 bin dolar seviyesi olduğunu belirten McGlone, en büyük kripto paranın artan riskler karşısında düşmesini ve 10 bin dolara doğru yönelmesini bekliyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,32 yükselişle 27 bin 692 dolardan işlem görüyor. McGlone’un öngörüsünün gerçekleşmesi BTC’nin fiyatının yüzde 60 oranında düşmesine karşılık geliyor. Beklendiği gibi Bitcoin’de kaydedilecek böyle bir düşüş altcoin‘lerde de büyük yıkımlarla sonuçlanacak bir etkiye sahip.

Tüm Riskli Varlıklar “Risk” Altında

McGlone ayrıca kripto para piyasasının genelinin önündeki en büyük riskin, ortaya çıkacak resesyonla borsaların düşmeye başlamasıyla baskı altına girecek olması. Bloomberg baş emtia analisti yaptığı uyarıda “3’ncü çeyrek kripto para piyasasındaki zayıflığın bir toparlanma aşaması ya da resesyon için hazırlık dönemi olacak. Neredeyse tüm riskli varlıklar için beklentimiz ikincisinin olduğu yönünde. ABD ve Avrupa’daki daralma işaretlerine ve Çin’deki emlak krizinin deflasyonist etkilerine rağmen çoğu merkez bankası hala sıkılaştırma yapıyor.” derken şunları ekledi:

Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi‘nin (BGCI) görece düşük performansı, faiz sıfırken yükselen bir varlık sınıfı için gerçek değişiklikleri yansıtıyor olabilir. 1987’de yükselen ABD Hazine tahvilleri borsadaki çöküşten önceki hafta zirveye ulaşmıştı ve ham petrolde son zirve Temmuz 2008’de görüldü. Günümüz ile geçmiş arasında birtakım paralellikler söz konusu.

Şimdiye kadar Bitcoin’deki fiyat düşüşleri, Fed’in pivotlarından önce gerçekleşti; bu da kripto paranın öncü gösterge olmaya devam ettiği ve likiditeyi arttırmak için neye ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.

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