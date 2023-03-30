Ünlü yatırımcı Michael Burry kısa süre önce attığı bir tweet'te birçok kişinin piyasalarda yükselişin sinyali olarak gördüğü "satın" öngörüsü için yanıldığını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Ünlü yatırımcı Michael Burry kısa süre önce attığı bir tweet’te birçok kişinin piyasalarda yükselişin sinyali olarak gördüğü “satın” öngörüsü için yanıldığını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Piyasa Rallisine Dair İpucu mu Veriyor?

2008’in sonunda dünyayı sarsan konut ve mortgage krizini öncesinde öngörerek buna göre pozisyon alan ve bu şekilde milyarlarca dolar kazanç sağlayan Michael Burry, 1 Şubat 2023 tarihinde 2008’dekine benzer yeni bir ekonomik krizin tüm sektörlerde piyasaları altüst edeceği tahmininde bulunmuş ve “satın” diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Burry, Twitter’daki yaklaşık 1.5 milyon takipçisini uyararak, varlıklarının tamamını satarak piyasalardan çıkış yapmaları önerisinde bulunmuştu.

Burry, bugün bir kez daha takipçilerine seslendi ve “satın” dediği tweet’i üzerine sürpriz bir yorum yaparak yanıldığını belirtti. Piyasa katılımcıları, Burry’nin “satın” diyerek yaptığı çıkışı için açıkça yanıldığını kabul etmesinin piyasalar için yükselişin sinyalinin ipucunu verdiğine dönük yorumlar yapmaya başladı.

2023’ün dipten alım yapmak isteyenler için en iyi yıllardan biri olacağının öngörüldüğü bir Bloomberg haberine atıfta bulunan Burry, ayrıca yüksek orandaki dipten alımlarının piyasalardaki görünümü değiştirdiğini belirtti.

Ünlü yatırımcının “yanıldım” açıklaması kripto para dünyasında da büyük ses getirdi. Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları bunun fiyatların dibe vurduğunun teyiti olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. Bilindiği gibi en büyük kripto para, 2021’in Kasım ayında 15 bin 600 dolara kadar düşmüştü. Bu düşüş birçoğu tarafında fiyatın dibe vurulduğu şeklinde okundu.

ABD’de Enflasyonun Yükselmesini Bekliyor

Scion Asset Management’ın kurucusu Burry, Christian Bale tarafından “The Big Short” filminde canlandırılmış ve finansal piyasalarda yaklaşan riskler konusunda gerçekleşen öngörüleri nedeniyle sosyal medyada etkin bir takipçi kitlesi edinmiş bir isim. Ünlü isim bu yılın başında ABD’de enflasyonda yeni bir artış yaşanacağı öngörüsünde bulunarak ABD ekonomisinin çoktan resesyona girdiğini iddia etmişti.