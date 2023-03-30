Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!

Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!

Ünlü yatırımcı Michael Burry kısa süre önce attığı bir tweet'te birçok kişinin piyasalarda yükselişin sinyali olarak gördüğü "satın" öngörüsü için yanıldığını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
23:13
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü yatırımcı Michael Burry kısa süre önce attığı bir tweet’te birçok kişinin piyasalarda yükselişin sinyali olarak gördüğü “satın” öngörüsü için yanıldığını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Piyasa Rallisine Dair İpucu mu Veriyor?

2008’in sonunda dünyayı sarsan konut ve mortgage krizini öncesinde öngörerek buna göre pozisyon alan ve bu şekilde milyarlarca dolar kazanç sağlayan Michael Burry, 1 Şubat 2023 tarihinde 2008’dekine benzer yeni bir ekonomik krizin tüm sektörlerde piyasaları altüst edeceği tahmininde bulunmuş ve “satın” diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Burry, Twitter’daki yaklaşık 1.5 milyon takipçisini uyararak, varlıklarının tamamını satarak piyasalardan çıkış yapmaları önerisinde bulunmuştu.

Burry, bugün bir kez daha takipçilerine seslendi ve “satın” dediği tweet’i üzerine sürpriz bir yorum yaparak yanıldığını belirtti. Piyasa katılımcıları, Burry’nin “satın” diyerek yaptığı çıkışı için açıkça yanıldığını kabul etmesinin piyasalar için yükselişin sinyalinin ipucunu verdiğine dönük yorumlar yapmaya başladı.

2023’ün dipten alım yapmak isteyenler için en iyi yıllardan biri olacağının öngörüldüğü bir Bloomberg haberine atıfta bulunan Burry, ayrıca yüksek orandaki dipten alımlarının piyasalardaki görünümü değiştirdiğini belirtti.

Ünlü yatırımcının “yanıldım” açıklaması kripto para dünyasında da büyük ses getirdi. Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları bunun fiyatların dibe vurduğunun teyiti olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. Bilindiği gibi en büyük kripto para, 2021’in Kasım ayında 15 bin 600 dolara kadar düşmüştü. Bu düşüş birçoğu tarafında fiyatın dibe vurulduğu şeklinde okundu.

ABD’de Enflasyonun Yükselmesini Bekliyor

Scion Asset Management’ın kurucusu Burry, Christian Bale tarafından “The Big Short” filminde canlandırılmış ve finansal piyasalarda yaklaşan riskler konusunda gerçekleşen öngörüleri nedeniyle sosyal medyada etkin bir takipçi kitlesi edinmiş bir isim. Ünlü isim bu yılın başında ABD’de enflasyonda yeni bir artış yaşanacağı öngörüsünde bulunarak ABD ekonomisinin çoktan resesyona girdiğini iddia etmişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023