Polygon‘un (MATIC) arkasındaki geliştiriciler, Polygon 2.0 yükseltmesini uygulamak için üç teklif sundu. Sunulan teklifler arasında, çeşitli noktalarda MATIC’in yerini alarak kullanılacak olan POL adında yeni bir token’in oluşturulması da yer alıyor.

Polygon 2.0 Yükseltmesi

Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon’un arkasındaki geliştiriciler, yaklaşmakta olan Polygon 2.0 yükseltmesi için yapılacak değişiklikleri resmen sundu. İlk olarak Haziran ayında tanıtılan Polygon 2.0 yükseltmesiyle sıfır bilgi kanıtları tarafından yönlendirilen, birbirine bağlı Layer 2 zincirlerinden oluşan kapsamlı bir ağ kurulması planlanıyor.

Polygon Labs bugün geçişin ana hatlarını, Polygon 2.0 mimarisinin özelliklerini ve token güncellemelerinin detaylandırıldığı üç Polygon İyileştirme Önerisi (PIP) sundu. Ekip, topluluktan yapılacak yönetim oylamasıyla onaylanmasının ardından uygulanacak olan teklifler hakkında geri bildirimde bulunmalarını istedi. Nihai Polygon 2.0 yükseltmesinin oylamasının önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor.

Geliştiricilerin Sunduğu İyileştirme Önerileri

Üç tekliften ilki olan PIP-17, Polygon 2.0’ın “0’ncı Aşamasını” özetliyor. Bu önerinin ana yönü, yükseltme sırasında mevcut Polygon PoS ve Polygon zkEVM zincirlerinde son kullanıcılarından ve geliştiricilerinden herhangi bir işlem yapılmamasını sağlamak.

Sunulan ikinci teklif olan PIP-18, Polygon ekosisteminin yerel gas ve staking varlığı olarak kullanılmakta olan MATIC token’inin yerini alması amacıyla POL adında bir token’inin çıkarılmasını öneriyor.

Sunulan sonuncu ve üçüncü teklif olan PIP-19 ise, Polygon PoS üzerindeki yerel gas token’inin geriye dönük maksimum uyumluluğu sağlayacak şekilde MATIC’ten POL’e yükseltilmesini öneriyor. Bununla, yeni token için yapılan yükseltmenin Polygon PoS üzerindeki akıllı sözleşmeleri uyumluluk açısından sorunsuz çalışıyor olduğundan emin olunması hedefleniyor. Buradaki temel amaç, yükseltilen POL token’inin kod özelliklerinin aynı kalmasını sağlamak.

Polygon ağının yerel varlığı MATIC, son 24 saatte yüzde 1’e yakın yükselişle 0,50 dolar bandının hemen üzerinde, 0,5205 dolardan işlem görüyor. Piyasa gözlemcileri Polygon 2.0 yükseltmesinin MATIC‘in fiyatını yükselteceği ve hatta yeni zirvelere giden yolun ta kendisi olabileceğini değerlendiriyorlar.