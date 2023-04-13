Web3 tüm dünyanın yavaş yavaş alışmaya başladığı bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmada ise korkunç bir sonuç ortaya çıktı.

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Japon kripto firması Pacific Meta ile birlikte yürütülen bir DappRadar araştırmasına göre, Asya’daki oyuncuların Web3 oyun pazarının büyük çoğunluğunu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Web3 Üzerinde Asya’nın Gücü

Çalışma, Asya’nın halihazırda 1,7 milyar oyuncuyla küresel oyun nüfusunun %55’ine sahip olduğunu ve muhtemelen tüm Web3 oyuncularının %80’ini oluşturacağını ortaya koydu. Özellikle bölgedeki bazı ülkelerin oyun oynamaya getirdiği kısıtlamalar düşünüldüğünde bu şaşırtıcı bir rakam. Çin’de 18 yaşın altındaki oyuncuların günde sadece bir saat oyun oynamasına izin veriliyor. Güney Kore’de ise blok zinciri oyunları yoğun bir şekilde incelenmiş ve neredeyse tamamen yasaklanmış durumda.

Ancak yasal kısıtlamalara rağmen DappRadar’ın raporuna göre Asya merkezli video oyunu yayıncısı Nexon’un MapleStory Universe ile Web3 oyunu ve Square Enix’in yaklaşmakta olan Web3 oyunu Symbiogenesis, kripto oyunlarının Doğu’da ilgi gördüğünü gösteren iki örnek. Her ikisi de, çalışmanın şu anda bir oyun stüdyosu açısından Web3 oyunları için en çok tercih edilen ağ olduğunu iddia ettiği Polygon’u kullanacak.

DappRadar ve Pacific Meta’nın çalışması ayrıca Asya pazarının en çok rol yapma oyunu türünü tercih ettiği sonucuna vardı. Final Fantasy, Phantasy Star Online veya Genshin Impact gibi oyunlar bunun bazı örnekleri.

Asya pazarının Web3 oyunlarına ilgisi büyük görünüyor. Geçen ay San Francisco’da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) Koreli oyun yayıncısı WeMade en büyük stantlardan birine sahipti. Bir temsilci WeMade’in oyunlarını Kore’de Web3 unsurları olmadan yayınlamayı planladığını ve daha sonra WeMix platformu aracılığıyla NFT’ler ve Web3 entegrasyonları ile daha sonraki bir tarihte küresel olarak yayınlayacağını söyledi.

Sky Mavis Kurucu Ortağı Trung Nguyen daha önce GDC’de verdiği demeçte, Web3 oyunlarının, pazarın alışık olduğu oyun türleri nedeniyle Asya pazarı için “doğal” bir uyum olduğuna inandığını söyledi.

Nguyen şunları söyledi:

Web3 oyunlarına girmeyi çok doğal buluyorlar çünkü Web3 oyunlarının ilk günlerinde her şey yuvarlanmak, gatcha yapmak, bulabileceğiniz en iyi karakterlere sahip olmak ve sonra bunları piyasada (takas etmek) ile ilgiliydi.

Ancak Web3 oyunları finans yerine oynanışa daha fazla odaklandıkça, Nguyen batılı ve doğulu izleyicilerin benzer deneyimler beklemeye başlayacağına inanıyor.

Japonya’da Büyük Anket

Pacific Meta, Web3 oyun araştırmasının bir parçası olarak Japonya’da 1.000’den fazla yetişkinle anket yaptı ve %40’ının blockchain oyunlarından haberdar olduğunu tespit etti. Bu tür oyunları bilenlerin yaklaşık %57’si Web3 oyunlarının ilginç göründüğünü söylerken, yaklaşık %10’u ilginç görünmediğini belirtmişti. Yaklaşık %33’ünün ikisi de değil demesi, Web3 oyunları hakkında emin olmadıklarını ve henüz bir fikir oluşturmadıklarını göstermekte.

İlgilenecekleri blok zinciri oyunlarının türleri sorulduğunda, ankete katılan 1.030 kişiden 773’ü bir oyunun oynaması ücretsiz olmasını istediklerini ve başlangıç maliyetinin onlar için önemli bir özellik olduğunu söyledi. 538’i ise oyunun cep telefonundan oynanabilir olmasını istediklerini belirtmişti. Oyuncu kazançları, oyun kalitesi, konsollar ve ünlü IP listede daha düşük puan aldı. Peki katılımcılar en az neyi önemsedi? Oyunun blok zincirini benzersiz bir şekilde kullanıp kullanmadığı.

Bu veri, birçok Web3 oyun geliştiricisi arasında da var olan yaygın düşünceyi destekliyor gibi görünüyor. Web3 oyunları her şeyden önce kripto unsurlarına odaklanamaz. Bunun yerine en azından Japonya’da platform ve başlangıç maliyeti oyuncular için en önemli faktörler olabilir. Ne olursa olsun, Razer ve FIFA gibi büyük markalar Web3 oyun projelerini ikiye katlasa bile, bu yeni gelişen sektörün ana akım olarak benimsenmesi için hala kat etmesi gereken bir yol var.