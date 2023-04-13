Yatırımcısının yakından takip ettiği altcoin geniş bir yatırımcı ağına sahip olmaya devam ediyor. Yatırımcı altcoin'in fiyatını yakından takip ediyor.

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Cardano (ADA) %35 değer kazanarak Şubat ayının ikinci yarısı ve Mart ayının başındaki tüm kayıplarını telafi etti. 0,3015 dolardan 0,4056 dolara yükseldi ve ilk çeyreğin en yüksek seviyesi olan 0,4201 doları geçti.

Boğalar Fiyatı Yükseltecek Mi?

Kanalın orta noktası ve 0,4056 dolar, fiyat hareketinin üzerlerinde kapanmaması halinde ADA’yı daha fazla satış baskısına maruz bırakabilecek önemli engeller olarak bulnuuyor. Bu nedenle, ADA 0,3876 dolar veya kanalın alt sınırındaki acil desteği yeniden test edebilir. Özellikle Bitcoin (BTC) 30.000 doların altına düşerse, düşüş eğilimi 0,3378 dolara kadar gerileyebilir.

Tersine, kanalın orta aralığının ve 0,4056 doların üzerinde yapılan kapanışlar, 0,4201 doların üzerinde konsolide etmeye yöneltebilir. BTC’nin 30.400 doların üzerine çıkması muhtemelen bir yükselişe neden olabilir ve ADA’yı 0,4381 doları hedeflemeye itebilir.

Yazım sırasında RSI (Göreceli Güç Endeksi) orta seviyeden toparlanarak alım baskısının arttığını gösterdi. Buna ek olarak, OBV (On Balance Volume) yükseliş gösterdi. Son birkaç gün içinde ADA için artan bir talep oluştu.

İşlem Hacimleri Düştü

Aktif saatlik adresler yazım zamanında düştü, bu da işlem hacimlerinin azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte, fonlama oranları pozitif kaldı ve bu da boğaların hafif bir kaldıraca sahip olabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, ortalama kripto para yaşı yükseldi. ADA’nın geniş bir ağ birikimi meydana geldi ve bu da kısa vadede başka bir ralliyi tetikleyebilir.

Ancak yatırımcılar hamle yapmadan önce BTC’nin fiyat hareketlerini takip etmelidir. BTC, 29.800 dolar ile 30.400 dolar aralığında fiyat hareketi ve ADA’yı başka bir kısa vadeli fiyat konsolidasyonuna itebilir.

12 Nisan’da, ABD TÜFE verilerinin tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını göstermesinin ardından BTC 30.000 doların altına düşerken, Fed tutanakları daha yüksek faiz artışlarının tamamen göz ardı edilmediğini ortaya koydu. Daha sonrasında ise Bitcoin fiyatı hızlı bir hareket yaşadı ve fiyat tekrar 30.000 doların üzerine çıktı. Yazım zamanında Bitcoin fiyatı 30.350 dolar seviyesinde bulunuyordu.