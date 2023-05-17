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  •   Ethereum Fiyatı İçin Alarm! Düşüş Beklenen ETH’de Bu 4 Kritik Seviyeye Dikkat!

Ethereum Fiyatı İçin Alarm! Düşüş Beklenen ETH’de Bu 4 Kritik Seviyeye Dikkat!

Özet

  • Teknik bir süredir bin 827 dolar ila bin 790 dolar arasında hareket eden Ethereum için düşüş alarmı verdi.
  • Düşen kama formasyonu oluşumu görülen ETH için sıralı destekler bin 830 dolar ve bin 940 dolarda.
17:32
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında artan belirsizliğin ortasında en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatı bin 827 dolar ila bin 790 dolar arasında yatay hareket etmeye devam ediyor. Altcoin’in fiyatı günlük grafikte dar bir aralık oluşumuna işaret eden aralığı aşma ya da altına düşme girişimleri gösteriyor. Bununla birlikte, oluşan kama modelinin etkisi altında Ethereum fiyatının kısa vadede aşağı yönde hareket etmesi beklenebilir.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı gün içinde kaydettiği yüzde 1,7 düşüşle bin 793 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin‘in fiyatı, bugünkü düşüşle birlikte satıcıların trend kontrolünü ele alarak devam ettirebilmeleri için başka bir düşüşü tetikleyebilecek bin 790 dolar desteğinin aşağı yönde kırılması sinyalini veriyor.

Günlük mum kapanışının bin 790 dolar seviyesinin altında olması, bir miktar da olsa baskılanan satış baskısının ortaya çıkmasına ve fiyatı yüzde 5 aşağı çekerek düşen kama formasyonunun alt trend çizgisinin test edilmesiyle sonuçlanabilir. Teoride fiyatın bu formasyonun direnç trend çizgisini aşması halinde yükseliş trendinin tetiklenmesi beklenir.

Fiyatın düşen kama formasyonunun alt trend çizgisine yapacağı olası bir yeniden testin ardından düşüşün tersine dönerek yükselişi tetiklemesi ve formasyon içinde yeni bir toparlanma hareketini başlatması beklenebilir. Bununla birlikte, ETH fiyatında devam eden düşüş kama formasyonunun direnç trend çizgisinden olması beklenen kırılım gerçekleşene kadar devam edebilir. Bu nedenle Ethereum’un yükselebilmesi için fiyatın genel trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor.

Şu an için ETH fiyatının önündeki sıralı direnç seviyeleri bin 830 dolar ve bin 940 dolarda iken, sıralı destek seviyeleri ise bin 790 dolar ve bin 700 dolarda.

ETH İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Düşen mavi renkli Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve turuncu sinyal çizgisi Ethereum fiyatında sürekli bir düşüş trendi öngörüyor. Tüm bunlarla birlikte fiyatın 20 ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA’lar) arasında yapacağı olası bir düşüş, fiyat üzerindeki satış baskısının artırmasıyla sonuçlanabilir.

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