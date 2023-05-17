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  •   Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!

Pişman Olmadan Görün! Philip Swift: Kripto Yatırımcısı Bunu Görmüyor!

Özet

  • Philip Swift 3 yıl önce RHODL Ratio metriğini oluşturdu.
  • Bu on-chain metriğe göre Bitcoin yükselişini devam ettirecek.
  • Ünlü on-chain uzmanı kısa vadede düşüş devam etse de 20.000 dolara düşüşe ihtimal vermiyor.
19:23
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki tatsız seyir devam ediyor. Altcoinler yeniden kırmızıya bulandı. Kısa vadeli görünüm yatırımcıları cezbetmiyor. Üstelik hafta sonu bile 30 milyar doların altına düşmeyen kümülatif hacim bugünlerde 25 milyar dolar seviyelerine kadar indi. Endişe verici fakat kripto paralar ilgi maksimum seviyede azalmış gibi görünüyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

On-chain analisti Philip Swift, daha büyük yatırım trendine odaklanmak için kısa vadeli negatifliği bir kenara bıraktı. Son piyasa değerlendirmesine göre popüler isim Bitcoin, boğa koşusuna özgü yeni bir “spekülasyon döngüsüne” giriyor. LookIntoBitcoin ve Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift saatler önce yaptığı paylaşımda RHODL Ratio metriğine göre tarihin tekerrür ettiğini ortaya koydu.

Bu metrik arzın gerçekleşen fiyatına (coinlerin en son hareket ettiği fiyat) dayalı olarak BTC fiyat davranışını izleme yöntemidir. Yine onun tarafından 3 yıl önce oluşturulan bu metrik bir hafta önce hareket eden coinlerin göreceli yaşlarını 1-2 yıl önce hareket edenlerle karşılaştırır. Ortaya çıkan sonuç kısa ve uzun vadeli yatırımcıların göreceli faaliyetleri ve buna bağlı olarak piyasada spekülasyonun ne ölçüde mevcut olduğu hakkında fikir verir.

Philip Swift buna dayanarak orta ve uzun vadede yükseliş hissiyatını koruyor.

Kripto Paralar Yorum

Şu anda RHODL, 2022’nin sonunda yeşil birikim bölgesine ulaşarak yükselişini sürdürüyor. Swift o dönemde kral kripto para biriminin maksimum fırsat seviyesinde olduğunu söylemişti. Haklı çıktı o bunu söyledikten sonra BTC fiyatı %70’in üstünde artış yaşadı. Şimdi aynı isim spekülatif hareketlerin artması nedeniyle yeni boğa döngüsünün çoktan başlamış olabileceğini söylüyor.

“2020’de Bitcoin RHODL Oran göstergesini oluşturduğumda, beni etkileyen şeylerden biri, daha genç coinlerin oran değeri artmaya başladığında… yeni bir boğa koşusunun nasıl oluştuğunu göstermesiydi. Şu anda bulunduğumuz yer de burası. Küçük fiyat geri çekilmeleri konusunda paniğe kapılmayın. Uzaklaşın.”

Glassnode‘un baş on-chain analistlerinden Checkmate, RHODL metriğini en önemli sinyallerden biri olarak kabul ettiğini söylemişti. Yani Swift yalnız değil ve Bitcoin fiyatının yeniden 20.000 doları görmesine izin vermiyor. Tüm bunlara göre kral kripto para birimi kısa vadeli düşüş hareketini tamamladıktan sonra yılın başında olduğu gibi yeniden yönünü yukarı çevirmeli.

Peki on-chain analistleri geleceği görebilir mi? Elbette göremez, böyle bir yetenekleri yok. Onların tek yaptığı şey geçmişte tekrar eden hareketlerin gelecekte de yinelenmesine odaklanmaktır.

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